Die Stadt Mannheim räumt erstmals öffentlich ein „eklatantes Organisationsdefizit“ beim Betrieb des knapp 28 Jahre alten Fahrlachtunnels ein. Dies sagte Alexandre Hofen-Stein aus dem Rathaus-Dezernat V von Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) am Mittwochabend in der Online-Sitzung des Bezirksbeirats Lindenhof. So habe der seit August 2021 wegen Sicherheitsmängeln voll gesperrte Tunnel in der

...