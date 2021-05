Mannheim. Am Donnerstag, 20. Mai, von 20 bis 21 Uhr lädt die evangelische MarkusLukas-Gemeinde im Almenhof zu „Hambacher Schloss-Geschichten“ unter dem Motto „Auf dem Weg in die Freiheit“. Die Veranstaltung findet, je nach Möglichkeit aufgrund der Corona-Verordnung, entweder in der Lukaskirche oder online via Zoom statt. Anmeldung per Mail an Petra.Kohler@ekma.de.

