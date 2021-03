Nach den Wünschen der Stadt Mannheim soll der Pfalzplatz auf dem Lindenhof städtebaulich „optimal für die Zukunft entwickelt werden“. Nun informierte die Stadt im Rahmen einer digitalen Bürgerveranstaltung knapp 70 Interessierte über die genauen Planungen.

„Noch stehen wir am Anfang vieler Überlegungen und Möglichkeiten. Da der Pfalzplatzbunker den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort dienen soll, ist es uns sehr wichtig, sie von Anfang an in den Prozess einzubeziehen“, erläuterte Baubürgermeister Ralf Eisenhauer zu Beginn der Veranstaltung. Er betonte: „Wir haben hier eine bereits versiegelte Fläche, die Potenzial für gutes und preisgünstiges Wohnen bietet – und daher auch genutzt werden sollte. Wie das konkret aussehen kann, das wollen wir gemeinsam herausfinden. Fest steht bislang, dass gemäß des Gemeinderatsbeschlusses von 2019 eine siebengruppige Kindertagesstätte gebaut wird.“

In die städtebauliche Machbarkeitsstudie, mit der die Planungsbüros MESS und YallaYalla! beauftragt wurden, ist eine mehrstufige Bürgerbeteiligung integriert. Noch vor Beginn der gutachterlichen Untersuchungen Anfang 2020 habe es Gespräche mit der Bürgerschaft vor Ort gegeben, um deren Anregungen und Wünsche frühzeitig aufzunehmen. Anschließend fand eine Online-Beteiligung statt.

Insgesamt wurden im Dialog-raum 104 Beiträge und 24 Kommentare gepostet. Zudem gingen 28 Postkarten und drei E-Mails zu dem Thema ein, teilt die Stadt mit. Ergänzt wurde die Online-Beteiligung durch eine 14-tägige Befragung im Stadtteil, bei der 129 Teilnehmende insgesamt 155 Anliegen äußerten und 71 Verbesserungsvorschläge einbrachten.

Bei der digitalen Veranstaltung wurden nun erstmals die fünf Varianten vorgestellt, die unter Berücksichtigung der Bürgerbeteiligung entwickelt wurden und unterschiedliche Grade der Bebauung aufweisen. Die erste Variante sieht ausschließlich den Kita-Bau vor. Während in der zweiten Variante nur Wohnungen im Obergeschoss des Kita-Baus möglich sind, geht die dritte Variante dahingehend weiter, dass neben dem Komplex aus Kita-Neubau und Jugendtreff separat ein größeres Wohnraumangebot geschaffen wird.

In der vierten Variante werden Kita und Jugendtreff in eine umfassendere Wohnbebauung integriert. Möglichkeit Fünf sieht als einzige einen baulichen Eingriff in den südlichen, bislang nicht versiegelten Freiraum durch Kita und Wohnbebauung vor. In allen Varianten werden die vorhandenen Funktionen erhalten, nur Lage und Umfang variieren.

Ab 30. März sind die Varianten auf dem Beteiligungsportal der Stadt einzusehen. Zusätzlich werden die Planungen vom 30. März bis 23. April im Lindenhof im Schaufenster der Baugemeinschaft Meerfeldstraße 70-72 ausgestellt und analoges Beteiligungsmaterial zur Verfügung gestellt. Die Anregungen nehmen Stadt und Planungsbüros auf, um die Varianten anzupassen. Im Frühsommer 2021 ist zudem eine weitere Beteiligungsveranstaltung geplant. Ziel ist es, bis zum Herbst den politischen Gremien eine Variante zur Entscheidung zu empfehlen. baum/zg