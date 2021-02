Sie hingen an der Wäscheleine oder standen aufgereiht in einer Kiste: 30 farbige Tüten, verziert mit einem Regenbogenmotiv, warteten im Foyer der Maria-Hilf-Kirche auf dem Almenhof auf ihre großen und kleinen Abholer.

Bilder, Texte, Kressesamen

Gefüllt waren sie mit einer Anleitung für einen Gottesdienst mit Texten, Anregungen, Gebeten, einem Lied und einem Ausmalbild. Dazu gab es noch Kressesamen, der passend zum ausgewählten Bibeltext, dem Gleichnis vom Senfkorn (Markus 4), passte. Auch ein Teelicht und etwas Süßes durften nicht fehlen. Die Tütenaktion, die die Organisatorinnen der Kinderabendkirche, Melanie Slota, Simone Heneric und Gerda Hofmann, initiiert hatten und die als Ersatz für die Veranstaltung vor Ort während des Lockdowns diente, fand reißenden Absatz.

„Innerhalb weniger Tage wurden alle Tüten abgeholt. Wir hätten noch mehr packen können, denn die Nachfrage war groß“, berichtet Melanie Slota über den Zuspruch, der Abholer, die sich über den Inhalt der Tüten sehr gefreut hätten. Informiert wurden zunächst die Familien, die auch sonst zur Kinderabendkirche kommen. Vier- bis fünfmal im Jahr findet normalerweise samstagsabends dieser besondere Gottesdienst für Kinder und Erwachsene in Maria Hilf statt. Mit Beginn der Corona-Pandemie wich man zunächst auf den Vorplatz der Kirche oder den Parkplatz nebenan aus.

Anmeldung bleibt

Wer an der Kinderabendkirche teilnehmen möchte, muss sich immer vorher anmelden. „Der Bedarf der Familien ist riesig und mit dem richtigen Hygienekonzept auch sehr gut umsetzbar“, erläutert Slota. „Gesungen wird gerade nicht, wir spielen aber jedes Mal Musik ab.“ Dazu werden Bewegungen und Gesten in den Ablauf eingebaut, um die Feier lebendig zu halten. Entfallen muss seit Pandemiebeginn das gemeinsame Essen. Dafür bekamen Groß und Klein immer eine süße Kleinigkeit mit auf den Heimweg. Der nächste Kindergottesdienst soll am Sonntag, 14. März, 11 Uhr, stattfinden – sofern das möglich ist. bh/schu