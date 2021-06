Flohmarkt und Musik in Johannis

Weder sang- noch klanglos will die Johannisgemeinde auf dem Lindenhof das kommende Wochenende verstreichen lassen, an dem nun schon im zweiten Jahr in Folge pandemiebedingt kein Gemeindefest stattfinden kann. Am Samstag, 26. Juni, öffnet der Flohmarkt im Souterrain des Gemeindezentrums von 10 bis 14 Uhr seine Pforten. Bücher, alles Mögliche für den Haushalt und gut erhaltene Kleidung werden dort zu kleinen Preisen verkauft. Ein bereits im vergangenen Jahr erprobtes Hygienekonzept kommt auch diesmal wieder zur Anwendung. Um 18 Uhr laden Kantorin Claudia Seitz mit der Johanniskantorei und Pfarrerin Susanne Komorowski zum musikalischen Abendgottesdienst in die Johanniskirche, in dem die Missa St. Joannis de Deo von Joseph Haydn zur Aufführung kommt.

Der Sonntag ist nach der Konfirmationsfeier um 11 Uhr ganz der Musik gewidmet. Um 16 Uhr führt die Ökumenische Singschule in der Kirche das Kindersingspiel: „Josef und seine Brüder“ auf, für die Teilnahme ist das Vorzeigen eines Genesenen-, Geimpften- oder eines aktuellen Test-Nachweises Voraussetzung. Abgerundet wird der Tag dann im Pfarrgarten hinter der Kirche: Hier gibt Erhard Wetz mit dem Ensemble „Mannheimer Blech“ ein Open Air Konzert. scho