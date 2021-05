Noch bis 16. Mai gibt es in der Johanniskirche auf dem Lindenhof eine beeindruckende Kunst-Ausstellung zu sehen: Aquarellmalerei von Brigitte Janke (1943-2020) in der Offenen Kirche Johannis. Ihr Titel könnte treffender kaum sein – „Federleicht“ als Gegenpol zur Pandemie.

AdUnit urban-intext1

„Das Schwere leicht gesagt, konterkarierend zu dem was ist, was einfach erfreut“, erklärte Pfarrerin Susanne Komorowski. Hauchzarte Farben und traumhafte Motive: Die 25 Aquarelle sind von verblüffender Virtuosität und großem Detailreichtum. Janke hat Blumenmotive und faszinierende Landschaften geschaffen. Die Malerin ist eine Meisterin der Nass-in-Nass-Technik in der Aquarellmalerei.

Ätherische Schönheit

Beeindruckend ist die Präzision, mit der Janke beim Spiel mit Wasser und Farbe auch in mehreren Schichten aufs Aquarellpapier die für die Aquarellmalerei typischen Transparent-Effekte sowie einzigartige Farbverläufe entstehen lässt. Das thematische Spektrum reicht von Stillleben über Tier-Porträts und jahreszeitliche Stimmungen bis hin zu abstrakter Malerei. In ihren Arbeiten konstruiert die Künstlerin mehrdimensionale Erzählungen, die den Betrachter ermutigen, in den Raum des Gemäldes einzudringen – und so den Moment zu schaffen, in dem ein spezifischer Dialog zwischen dem Betrachter und dem Künstler beginnt. Jankes Gemälde zeichnen sich durch einen unverwechselbaren Stil aus, der einen sorgfältig gestalteten Raum, gewissermaßen ein ‚Fenster in eine andere Welt‘, öffnet.

Bilder zu kaufen

Jedes zeigt ein Fragment der Realität, um ein anderes zu enthüllen, und alles führt dem Betrachter die ätherische und subtile Essenz der Schönheit vor Augen, die verzaubert. Ehemals als Pfarrfrau mit Pfarrer Bernd Janke auf den Lindenhof gekommen, hat sich Brigitte Janke jahrelang an Johannis engagiert. Die Werke können erworben werden, die Einnahmen kommen dem Verein Crescendo Johannis und damit der Förderung der Kirchenmusik zugute.

AdUnit urban-intext2

Die Ausstellung ist noch bis 16. Mai zu sehen, am Freitag von 15-19 Uhr, am Samstag von 15-17 Uhr. Der Präsenzgottesdienst zur Finissage mit Pfarrer Klaus Schläger und Kunst-Dozentin Ute Wittmann findet am 16. Mai um 10 Uhr statt, mit Musik für Querflöte und Orgel. ost