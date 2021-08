Einrichtung öffnet nach den Ferien

Die neue Caritas-Einrichtung für schulpflichtige Kinder auf dem Lindenhof eröffnet nach den Sommerferien am Lanzgarten. Der Vertrag mit dem Caritasverband e.V. in der Landteilstraße 16a wurde Mitte Juli unterzeichnet (wir berichteten). Insgesamt werden bis zu 30 Grundschulkinder der Klassenstufen 1 bis 4 im Alter von 5 bis 11 Jahren in zwei Gruppen vor und nach der Schule betreut. Die Gewerbeeinheit ist eine Bestandsimmobilie der Gesellschafter von Diringer & Scheidel. Vertreter Christian Fackert freut sich „dass wir die Caritas als Mieterin gewinnen konnten und als private Vermieter dazu beitragen, die Betreuungssituation zu verbessern.“ aph

