Der Bezirksbeirat hat in einer Anfrage an die Verwaltung die Nachpflanzung von Bäumen im Stadtteil angemahnt, die dem starken Sturm im Sommer 2016 zum Opfer gefallen waren. In ihrer Antwort sichert Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell dem Gremium zu, der zuständige Fachbereich werde Bäume setzen, wo dies möglich sei.

Laut Bezirksbeirat traf der Sturm zahlreiche Standorte in der Speyrer Straße und der Meerwiesenstraße, einige Bäume seien in der Meerwiesenstraße bereits ersetzt worden, in der Speyrer Straße jedoch nicht. Zudem seien die in der Landteilstraße, der Eichelsheimer Straße sowie in der Windeckstraße Bäume entfernt worden, die Standorte zeigten seither „ökologisch wertlosen Schotter“. Der Bezirksbeirat bitte nun überall um zeitnahen Ersatz.

Unter Schattendruck

Grundsätzlich sei, so die Stellungnahme der Verwaltung, in allen Stadtteilen vorgesehen, freie Baumstandorte wieder zu bepflanzen. Die Umsetzung der Baumpflanzungen müsse sich an der Qualität und dem Umfeld der Standorte und den zur Verfügung stehenden Ressourcen orientieren. Die Bäume in der Speyerer Straße hätten in der Vergangenheit nicht nachgepflanzt werden können, weil hier der Schattendruck der Bestand- und Nachbarbäume sehr groß sei. Neuanpflanzungen erlitten, so die Stadt, unter Platanen erfahrungsgemäß einen „Krummwuchs“ mit schlechtem Kronenaufbau. Weil aber die Lücken durch weiteren Baumausfall breiter geworden seien, werde nun geprüft, ob zumindest eine teilweise Nachpflanzung mittlerweile erfolgversprechend sei.

Leitungen im Untergrund

In der Meerwiesenstraße sei es aber derzeit nicht möglich, die offenen Baumscheiben neu zu pflanzen. Im Untergrund der Baumscheiben wurden Leitungen festgestellt, die zunächst kostenintensive Schutz- oder Verlegungsmaßnahmen erforderlich machen. Nachpflanzungen könnten hier daher frühestens 2022/2023 erfolgen.

Die offenen Standorte in der Landteilstraße, der Windeckstraße und der Eichelsheimer Straße seien allerdings vorbereitet und würden in der nächsten Pflanzperiode wieder bepflanzt.