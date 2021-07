Bläserphilharmonie in Johanniskirche

Begabte junge Mitglieder der Mannheimer Bläserphilharmonie (MBP) gestalten unter dem Motto „German Clarinets meets MBP Clarinets“ am Sonntag, 11. Juli, um 18 Uhr gemeinsam mit den vier Klarinettisten der German Clarinets einen Konzertabend in der Johanniskirche auf dem Lindenhof. In dieser neuartigen Kooperation, bei der erfahrene Profimusiker und junge ambitionierte Klarinettisten gemeinsam musizieren und sich gegenseitig inspirieren, wurde unter Leitung von Sebastian Lastein, dem Gründer des Ensembles German Clarinets, ein abwechslungsreiches Programm einstudiert – mit Werken von Leonard Bernstein, Bernhard Crussell oder Jean Francaix. Karten kosten zwölf Euro, ermäßigt sechs Euro. Reservierung unter Telefon 06359/40095 oder E-Mail an tickets@mbp-ev.de. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1