30 Jahre lang immer im Dienst für den Nächsten

Mit 88 Jahren und nach fast 30 Jahren zieht sich Hannelore Lötz (Bild) aus dem Besuchsdienst der Markuskirche und der MarkusLukasGemeinde zurück. Viele kennen sie und werden ihren Schritt bedauern, denn für sie war und ist die Begegnung mit Hannelore Lötz wichtig – nicht nur zum Geburtstag. Sie wuchs in einer ländlichen Umgebung in der Märkischen Schweiz auf. In Mannheim wurde sie Krankenschwester im Diakonissenkrankenhaus.

1956 schloss sie sich den Kaiserswerther Schwestern an, einer evangelischen Schwesternschaft aus haupt- und ehrenamtlich diakonisch tätigen Frauen. Bald wurde sie Stationsleiterin, absolvierte dazu ein Studium und wurde 1972 mit der Pflegeleitung des Diakonissenkrankenhauses betraut – als Pflegedirektorin.

Und sie hatte noch viel Lust, dazu ehrenamtlich tätig zu sein. Tatkräftig half sie bei den Gottesdiensten im Mutterhaus des Krankenhauses. Viele Jahre wirkte sie auch als Älteste und war Vorsitzende des Ältestenkreises der Markusgemeinde.

Ihre Zuversicht, ihre positive Ausstrahlung, ihr diakonisches Engagement, ihre Nächstenliebe und die intensive Zeit, die sie für andere übrig hatte, sind nach wie vor geschätzt. Die Gemeinde verabschiedete Hannelore Lötz mit den besten Wünschen. scho (Bild: Martina Egenlauf-Linner)

