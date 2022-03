Zwei Einbrüche am Wochenende in Käfertal und Gartenstadt – Zeugen gesucht

Mannheim. Zwei Einbrüche haben am Wochenende in den Stadtteilen Käfertal und Gartenstadt stattgefunden. Wie die Polizei berichtet, wurde zunächst am Freitagabend zwischen 19.30 Uhr und 22.40 Uhr in eine Wohnung in der Abraham-Lincoln-Allee eingebrochen. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und stahlen Goldschmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Ebenso brachen Unbekannte zwischen Samstag, 12 Uhr und Sonntag 4.30 Uhr im „Ahornhof“ ein. Die Einbrecher gelangten durch ein Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus ein und entwendeten dort aus mehreren Wohnräumen Bargeld und Schmuck. Auch hier beträgt der Diebstahlschaden laut Polizei mehrere tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621 718490 zu melden.