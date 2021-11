Wie Fabian Ernst mit 16 Jahren Mitglied Ältestenkreis in Mannheim-Käfertal wurde

Mannheim. Der 16-jährige Fabian Ernst (Bild) ist das jüngste Mitglied im Ältestenkreis der evangelischen Gemeinde Käfertal und Im Rott. Wie Pfarrerin Kyra Seufert mitteilte, ist Fabian Ernst seit seiner Konfirmation unter anderem als Teamer für die Konfirmanden in der Gemeinde tätig. Er wurde nun einstimmig in das Leitungsgremium zugewählt. Die festliche Einführung von Fabian Ernst als Kirchenältester der Gemeinde findet am Sonntag, dem 28. November, zehn Uhr, in der Unionskirche statt. Der Gottesdienst wird von den Konfirmanden der Gemeinde mitgestaltet. red/lang (Bild: zg)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1