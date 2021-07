Waschbrett wird zur Klampfe

Als das rockende Zweigespann den Song „Burning Hell“ von Tom Jones zum Besten gab, stach nicht zuletzt das außergewöhnliche Instrument, das sich Gitarrist Jörg Teichert umschnallte, ins Auge, nämlich eine Waschbrett-E-Gitarre. Dabei handelte es sich um ein Unikat der Marke Eigenbau. „Die habe ich mir selbst zusammengezimmert“, erklärte Jörg Teichert. Zurück geht dieser Brauch auf mittellose Blues-Musiker in den Staaten, die aus allen erdenklichen Alltagsgegenständen klingende Instrumente bauten. Denn Not macht erfinderisch. Im Käfertaler Kulturhaus spielte das Blues-Rock-Duo Red & Grey, das sich aus Gitarrist Jörg Teichert und Schlagzeuger Erwin Ditzner zusammensetzt, um den 3. Käfertaler Kultursommer zu eröffnen. Wegen Regen musste das Konzert in den Saal verlegt werden. Bis 12. September bietet der Käfertaler Kultursommer wieder jeden Sonntag um 18 Uhr Konzerte im stilistischen Spannungsfeld von Weltmusik, Jazz, Funk und Soul.

Zeitgleich als Live-Stream

„Es ist das erste Konzert für uns seit acht Monaten, man glaubt es kaum“, staunte Kulturhaus-Chefin Ute Mocker bei der Anmoderation. „Am 31. Oktober 2020 hatten wir unsere letzte kulturelle Veranstaltung“, blickte Mocker zurück. Deshalb spürte man ebenso die Freude unter den Besuchern, die endlich wieder die heimischen vier Wände verlassen dürfen, um Rock- und Popkonzerte auswärts zu genießen.

Dennoch übertrug das Käfertaler Kulturhaus den Auftritt von Red & Grey zeitgleich als Live-Stream im Internet. Auf der Bühne begaben sich die beiden Blues-Rocker Jörg Teichert und Erwin Ditzner auf eine musikalische Zeitreise. Und das Publikum reiste mit. „Es kommt eine neuere Nummer. Neu heißt, der Song ist nicht aus den 1930ern, sondern aus den 1990ern“, kündigte Saitenhexer Teichert das Stück „Am I Wrong“ von Keb’ Mo’ an. In solchen Momenten bewies der 40-jährige Dossenheimer, dass er die komplette Dynamik des Blues-Rock beherrscht, von krachend laut bis zärtlich leise. Häufig ließ der Virtuose den Flaschenhals am Finger über das Griffbrett gleiten. „Ich fühle mich der Mannheimer Musikszene zugehörig“, schilderte Gitarrist und Sänger Jörg Teichert, der Dozent an der Popakademie ist, am Rande der Veranstaltung. Für die Bewirtung mit fruchtigen Cocktails sorgte das örtliche Café Enzian, das fortan eine Kooperation mit dem Kulturhaus pflegen wird.

An der Seite von Gitarrist Teichert wirbelte Schlagzeuger Erwin Ditzner, der einen grauen Fidel-Castro-Rauschebart hat. Im Käfertaler Kulturhaus trug der gebürtige Wormser dazu eine olivgrüne Kappe. Rhythmusmann Erwin Ditzner ist nicht bloß linearer Taktgeber, sondern experimenteller Perkussionist, der nicht selten das Konventionelle verlässt und das frei Improvisierte ergründet, indem Ditzner zum Beispiel auf quietschenden Gummifiguren trommelt.

Auf der Kulturhaus-Bühne griff der Schlagwerker zwischendurch zu einer Elektro-Zither, nicht minder exotisch wie die Waschbrett-E-Gitarre von Jörg Teichert. Auf diese Weise stimmte das Blues-Rock-Duo zahlreiche Songs an wie „I Can’t Be Satisfied“ von Muddy Waters, „Where Did You Sleep Tonight“ von Nirvana, „Boxes, Bills and Pain“ von Anders Osborne und „Spoonful“ von Howlin’ Wolf.

Über eine historische Flutkatastrophe 1927 entlang des Mississippi erzählt dagegen die Nummer „High Water Everywhere“ aus der Feder von Charley Patton. Das versetzte auch Schlagzeuger Erwin Ditzner in Spiellaune, der hinter seinen Kesseln zappelte und über das ganze Gesicht strahlte.