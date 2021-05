Vor 65 Jahren zum Priester geweiht

Das wird am Donnerstag, 27. Mai, um 8.30 Uhr ein ganz besonderer Gottesdienst in der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena, Pfarrei St. Laurentius in Käfertal: Für Pfarrer Gerhard Reinelt jährt sich der Tag der Priesterweihe zum 65. Mal – Eisernes Priesterjubiläum genannt. Der Präsenzgottesdienst findet unter Corona-Pandemie-Bestimmungen statt.

Liturgiesprache Latein

Im Gegensatz zur Primizmesse am 3. Juni 1956 in Kirrlach, St. Kornelius und Cyprian, feiert Gerhard Reinelt diesmal allerdings am Volksaltar und in Deutsch – anders als damals, als die Messe noch am Hochaltar zelebriert wurde, der Priester die meiste Zeit von den Gläubigen abgewandt die Messe hielt und Latein noch die Sprache der Feier am Altar war.

Gerhard Reinelt, am 4. Oktober 1929 geboren, wurde am Dreifaltigkeitssonntag des Jahres 1956 im Freiburger Münster Unserer Lieben Frau durch Erzbischof Eugen Seiterich zum Priester geweiht. Nach der Primiz folgten die Vikarjahre in St. Trudpert im Münstertal und in St. Matthäus in Aglasterhausen. 1960 war er noch für sechs Monate Pfarradministrator in St. Peter und Paul in Rauenberg tätig. Am 3. November 1960 kam er als Vikar nach Käfertal und wurde 1964 der achte Pfarrer in St. Laurentius. 2003 entstand eine Seelsorgeeinheit, bestehend aus St. Hildegard, Käfertal-Süd, St. Laurentius und Zwölf Apostel, Vogelstang. Leiter dieser Einheit wurde Pfarrer Herbert Fürst, Gerhard Reinelt war weiterhin Pfarrer von Laurentius und St. Hildegard. 2006 setzte sich Pfarrer Reinelt zur Ruhe, er blieb aber als Subsidiar in der Seelsorgeeinheit tätig.

Zum 1. Januar 2015 wurden die Seelsorgeeinheiten Käfertal und Ost zur Seelsorgeeinheit Maria Magdalena zusammengeschlossen. Leiter war zunächst Pfarrer Lukas Glocker und seit Juni 2018 Pfarrer Daniel Kunz. Gerhard Reinelt ist weiterhin als Subsidiar bis zum 30. September dieses Jahres tätig. Er hat sich mit seinem unermüdlichen Einsatz in den vielfältigen Aufgaben, die ihm in vielen Jahren übertragen waren, große Verdienste erworben. bal/scho

