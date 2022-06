Ute Mocker bleibt Chefin

Ute Mocker bleibt Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine und damit auch Chefin des Kulturhauses. Die Mitglieder der 1951 gegründeten, 30 Vereine umfassenden Dachorganisation haben sie jetzt einstimmig im Amt bestätigt und zugleich gelobt, wie sie die schwierige Phase des langen Umbaus vom Kulturhaus sowie die Corona-Pandemie gemeistert hat.

„Trotz all dem steht die Interessengemeinschaft gut da“, bescheinigte ihr und dem für die Buchhaltung zuständigen Bernd Eisen der Kassenprüfer, der „Löwenjäger“-Ehrenvorsitzende Walter Dörr.

© Pressefotoagentur Thomas Tröste

Mocker war 2014 Vorsitzende der Interessengemeinschaft geworden, in der Vereine, Kirchengemeinden und Ortsvereine von Parteien zusammenarbeiten und die zugleich das Kulturhaus betreibt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden nun Alessandro Cicchinelli und Martin Häffner, als Kassierer Tim Eisen und als Schriftführer Peter Hofmann im Amt bestätigt. Hofmann kündigte aber an, am Ende der zweijährigen Wahlperiode nicht mehr kandidieren zu wollen.

Die Corona-Pandemie sei für die Interessengemeinschaft „nervig und kräftezehrend“ gewesen, blickte Ute Mocker zurück. „Das hat uns alle sehr getroffen, aber wir haben uns bemüht, dennoch Veranstaltungen ins Kulturhaus zu bringen“, erklärte sie. Mit Hilfe von Bundeszuschüssen habe man auch Luftfilter gekauft und ein Hygienekonzept umgesetzt, das auf viel Lob gestoßen sei.

Dadurch seien 2021 immerhin 120 Veranstaltungen im großen Saal möglich gewesen, vor allem Proben etwa vom Nationaltheater und der Musikhochschule, Prüfungen von Hochschulen, Termine von Vereinen und Firmen. „Es gab aber auch 59 Absagen“, teilte sie mit. Das laufende Jahr sehe besser aus: „Wir haben jetzt schon 123 Vermietungen fest und ganz viele Nachfragen“, erklärte Ute Mocker.

Das Kulturhaus selbst organisierte im vergangenen Jahr neun Konzerte in der Reihe Kulturcafé und elf Auftritte im Käfertaler Kultursommer, zwei Kunstausstellungen und den Weihnachtsmarkt. Zudem fungierte das Kulturhaus als Impfzentrum und Teststation. Diese Teststation werde noch bis zum Jahresende bleiben, informierte Mocker.

An Eingemeindung erinnern

Sie und ihr Team bereiten derzeit für das Wochenende 1. bis 3. Juli eine große Veranstaltung unter dem Motto „Das Fest – Vielfalt und Zusammenhalt“ im Kulturhaus und im Stempelpark mit „Sommerkarneval“, Konzerten, vielen Info- und Essensständen sowie einer Ausstellung der Geschichtswerkstatt vor, mit dem an die 125 Jahre zurückliegende Eingemeindung von Käfertal erinnert werden soll. Noch können sich Vereine da einbringen. Zugleich bildet das Wochenende den Auftakt für den dann bis Ede August dauernden Käfertaler Kultursommer und zahlreiche weitere Veranstaltungen, kulturhistorische Spaziergänge und Radtouren durch Käfertal im zweiten Halbjahr. (Bild: Thomas Tröster)

