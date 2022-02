Ute Mickel wird Nachfolgerin von Pfarrrer Gerd Frey-Seufert in Mannheim-Käfertal

Diakonin Ute Mickel (kl. Bild) ist Nachfolgerin von Pfarrer Gerd Frey-Seufert. Der langjährige Seelsorger der evangelischen Gemeinde Käfertal und Im Rott war zum Jahresende 2021 in den Ruhestand gegangen. Die 53-jährige Mickel kennt die Gemeinde und die Region bereits seit Jahren, denn nach ihrem Studium der Religionspädagogik und Gemeindediakonie trat sie 1994 eine Stelle als Gemeindediakonin in Käfertal an. Sie wird nun gemeinsam mit Pfarrerin Kyra Seufert und dem Ältestenkreis die Verantwortung übernehmen.

Mickel war von Dekan Ralf Hartmann ins Amt eingeführt worden und will ihre Schwerpunkte weiterhin bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen setzen, will Kontakte zu den Kitas intensivieren und neue Angebote für Familien aufbauen. Anknüpfungspunkte sind die Kinder-Kirchenmaus, Familien-Gottesdienste, die Konfirmandenarbeit als Bezirksbeauftragte für die Konfirmandenarbeit in Mannheim. Zudem wird sie die Vernetzung in den neuen StadtteilSpinelli hinein betreuen sowie Ehrenamtliche begleiten und schulen.

Ute Mickel ist Vorsitzende des Konvents der Diakoninnen in Mannheim und Vertreterin im Landeskonvent der Diakoninnen, Vorsitzende des Kooperationsausschusses Ost, sowie Mitglied im Stadtkirchenrat und in der Stadtsynode.