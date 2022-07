Unter Drogen mit gestohlenem Auto in Mannheim-Käfertal unterwegs

Mannheim. Ein 34-Jähriger ist am Dienstagabend unter Drogeneinfluss mit einem gestohlenen Auto in Mannheim-Käfertal unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife kontrollierte den BMW in der Mannheimer Straße und vermutete, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte. Der 34-Jährige wollte laut Polizeibericht keinen Drogentest durchführen. Bevor ihm deshalb eine Blutprobe entnommen wurde, zeigte er ein Rezept für medizinisches Cannabis vor. Die Beamten deckten es als Fälschung auf.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war der BMW als gestohlen gemeldet und die angebrachten Kennzeichen für ein anderes, ebenfalls als gestohlen gemeldetes Fahrzeug ausgegeben.

Gegen den 34-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

