Unbekannter bricht in Mehrfamilienhaus in Mannheim-Käfertal ein - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter ist am Samstag in ein Mehrfamilienhaus in Mannheim-Käfertal eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Unbekannte zwischen 14 und 20 Uhr über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Dornheimer Ring. Dort durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten und entwendete Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminaltechnik wurde mit der Spurensuche beauftragt, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621 718490 zu melden.

