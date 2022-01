Unbekannte stehlen Stromkabel auf einer Baustelle in Käfertal

Mannheim-Käfertal. Mehrere Täter haben von einer Baustelle in Mannheim-Käfertal Stromkabel entwendet. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter im Zeitraum von Mittwochabend, 19 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr, auf ein Baustellengelände am Speckweg ein und transportierten Stromkabel von über 600 Kilogramm Gewicht ab. Zunächst kletterten die Unbekannten dafür über einen gesicherten Bauzaun und durchtrennten die teilweise verlegten Stromkabel an mehreren Stellen mit Werkzeug. Wie die Kabel abtransportiert wurden und wie hoch der Gesamtschaden ist, ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt gegen die Täter wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht dringend nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0621/718490 melden.

