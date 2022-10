Mannheim. Die Totenehrung von Chorvereinigung Eintracht/Sängerbund Käfertal und Liederhalle unter Leitung von Chordirektor Dietrich Edinger findet, wie Edinger mitteilte, nicht mehr wie alljährlich an Allerheiligen auf dem Hauptfriedhof statt. Erstmals in diesem Jahr findet die traditionsreiche Veranstaltung in der Kirche St. Hildegard, Dürkheimerstr. 88, am Sonntag, 30. Oktober, um 9.30 Uhr.

