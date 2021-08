Südamerikas Lebensfreude

Von dem begeisterten Applaus, dem „Brot der Künstler“, konnte Sängerin Lisbania Perez gar nicht genug bekommen. Deshalb huschte die temperamentvolle Dominiko-Haitianerin zu Beginn von der Bühne herunter, um erneut den tosenden Beifall entgegenzunehmen. „Das hat uns so gut gefallen, das machen wir noch mal“, strahlte die Heidelberger Sängerin, die seit 2006 in Deutschland lebt – der Liebe wegen. Im Käfertaler Trommelpalast, der sich gerade den Sand des endlos langen Corona-Lockdowns aus den Augen reibt, gab das Zweigespann Strings Y Voz, das sich aus Sängerin Lisbania Perez und dem pfälzischen Gitarristen Christoph Stadtler zusammensetzt, bei schwüler Hitze ein Konzert. Ganz ohne Webcam und Computer, sondern vor richtigem Publikum.

Mit beschwingtem Hüftschwung und südländischem Temperament tänzelte Sängerin Lisbania Perez die Bühne entlang. „Huh, ist das warm. Ich habe fünf Sonnen vor mir“, scherzte die Heidelbergerin mit Blick auf die grellen Scheinwerfer über der Bühne. Zum Glück wehte immer wieder ein kühler Wind durch den Seitenausgang in die Veranstaltungshalle.

Fei mit auf der Bühne

Im Käfertaler Trommelpalast stimmte das heißblütige Duo schwebende Stücke an wie den frivolen Popklassiker „Sexual Healing“ von Marvin Gaye, jenem berühmten Soul-Sänger, der 1984 von seinem eigenen Vater erschossen wurde. „Ich möchte Gero Fei zu uns auf die Bühne bitten“, holte Sängerin Lisbania Perez den Trommelpalast-Dozenten ins Rampenlicht, der mit seinen exotischen Trommeln das Duo musikalisch unterstützte. Was für ein begnadeter Perkussionist Fei ist, durften die Zuhörer erleben, als der Musiklehrer zu einem ausgiebigen Solo ansetzte.

Da Lisbania Perez in Santo Domingo, der knapp drei Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt der Dominikanischen Republik, zur Welt kam, versucht sie, mindestens einmal im Jahr ihre alte Heimat zu besuchen. „Mit dem Flugzeug braucht man neun Stunden, bis man in dort ist“, erzählte Perez.

Im Trommelpalast animierte die Sängerin ihr Publikum, zum Rhythmus der Musik mit zu klatschen. Einige Besucherinnen wippten im sitzenden Tanz auf ihren Stühlen. Zwischendurch machte Gitarrist Christoph Stadtler, der in Speyer lebt, etwas Werbung für die CD von Strings Y Voz. „Wenn wir verliebt sind, sind wir heiß. Ich bin immer verliebt, auch wenn es nicht immer ein Mann ist“, schilderte Sängerin Perez, die über ehemalige Lebensgefährten philosophierte.

Deutschland als dritte Heimat

In durchaus kontemplativen Momenten gab das durch Gero Fei zum Trio erweiterte Projekt die Lieder „Summertime“ von George Gershwin und „La vie en rose“ von Edith Piaf zum Besten. Ein Auftritt, der durchweg pure südamerikanische Lebensfreude atmete. Gelegentlich hielt Sängerin Lisbania Perez mit geschlossenen Augen den Mikrofonständer mit beiden Händen umklammert. „Ich bin halb Dominikanerin, halb Haitianerin“, erläuterte sie, die Deutschland als ihre dritte Heimat empfindet. Neben all den holprigen Bodenwellen, die oftmals das Leben bereithalte, gebe es doch immer wieder wunderschöne Augenblicke. „Es ist unsere Lebensaufgabe, das Leben zu genießen“, davon ist Lisbania Perez, die in einem Integrationskurs an der Volkshochschule die deutsche Sprache erlernt hat, überzeugt. In ihrer Eigenkomposition „This Moment“ geht es genau um diese Einstellung. Darüber hinaus spielte das Projekt noch Stücke wie „Ich will keine Schokolade“ von Trude Herr oder das kubanische Volkslied „Guantanamera“.