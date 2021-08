Starker Regen sorgt für eine intime Show

Zuerst hielt das Wetter mit einem blauen Himmel. Doch dann schwebte eine dunkle Wolke herbei und sintflutartiger Regen ging zeitweise über dem grünen Garten nieder, so dass die Besucher unter die gespannten Sommerschirme flüchteten. Spontan sprangen die beiden Gitarristen Max Mury und Marc Bennhausen von der Bühne herunter und gesellten sich mit ihren Instrumenten zu den Zuhörern, in einem intimen Künstler-Publikum-Moment.

„Wir hatten das schon mal in Karlsruhe, dort sind 60 Leute auf die Bühne gekommen“, erinnerte sich Moderator und Akustikgitarrist Max Mury. Deshalb erklang zwar die Livemusik in kabelloser Übertragung aus den Bühnenlautsprechern, die zwei Singer/Songwriter selbst jedoch rockten inmitten der Zuhörerschaft - für den Zugabenteil. Im Rahmen des Käfertaler Kultursommers im Innengarten des Kulturhauses gab das Duo „Max meets Marc“ bei Liedern von Lynyrd Skynyrd und U2 sowie bei Eigenkompositionen ordentlich Vollgas.

Früher stand Gitarrist Max Mury, der älter ist als sein Kreativpartner Marc Bennhausen, als Mitglied der Rockband „Speak Easy“ bei der Plattenfirma Sony Music Entertainment unter Vertrag, weshalb der Käfertaler Saitenhexer in ganz Europa auf Tournee gehen durfte. Etwa mit einem Auftritt auf einem Blues-Festival in der Nähe der norwegischen Stadt Svolvær. Prägende Erlebnisse, auf die Gitarrist Max Mury, der zudem Schlagzeug spielen kann, mit wohligen Gefühlen zurückblickt. Seit zwei Jahren tingelt er nun mit E-Gitarrist Marc Bennhausen, der einen ZZ-Top-Rauschebart trägt, als „Max meets Marc“ durch die Lande. Im Kulturhausgarten brachte das launige Zweigespann rockige Songs zu Gehör wie „Free Fallin’“ von Tom Petty, „Word Up!“ von Gun und „Rise“ von Gabrielle. Am besten kam die zeitlose Nummer „Sweet Home Alabama“ von Lynyrd Skynyrd an, in deren Refrain das Publikum einstimmte. Darüber hinaus gab das Duo eine mundartliche Käfertaler Ballade zum Besten, eigens komponiert und dem österreichischen Lied „Ham kummst“ von Seiler und Speer nachempfunden. Jeden einzelnen Akkord erfüllten Max Mury und Marc Bennhausen spielfreudig mit Leben. Als die Glocken der benachbarten Unionskirche zu läuten begannen, untermalte E-Gitarrist Marc Bennhausen, der eine pechschwarze Gretsch spielte, das klerikale Läuten frech grinsend mit Melodiefragmenten des AC/DC-Klassikers „Hells Bells“.

Über den Kulturhausgarten wehte der süßliche Duft von Spicy Gnocchi, ein herzhaftes Teiggericht zubereitet vom Team des Café Enzian, das beim Käfertaler Kultursommer wieder fruchtige Cocktails mixte. Zwischendurch machte Sänger und Gitarrist Max Mury seinem Ärger über den Supermarkt neben dem Käfertaler Kulturhaus etwas Luft, der es Konzertbesuchern in Rechnung stellt, sollten die Konzertgänger ihr Auto auf dem Parkplatz abstellen. „Ich konnte kein Ticket ziehen und habe 40 Euro gezahlt. Dafür hat der Supermarkt einen Kunden weniger“, erklärte Gitarrist Max Mury, der um die Ecke in der Lindenstraße wohnt, in direkter Nachbarschaft zu seinem in der Szene ebenfalls bekannten Musiker-Kollegen Hans Ehrenpreis.

Außerdem spielte das Duo noch Stücke wie „Layla“ von Eric Clapton, „Wonderwall“ von Oasis, „Knockin’ On Heaven’s Door“ von Bob Dylan, „Rocket Man“ von Elton John, „I’m Easy“ von Faith No More und eigene Songs.