Stadt zahlt Defizit des Kulturhauses

Die Stadt will das Kulturhaus Käfertal unterstützen und das durch die Corona-Pandemie entstandene Finanzloch ausgleichen. „Wir sind uns einig, dass wir helfen wollen“, fasste Kulturbürgermeister Michael Grötsch eine Diskussion darüber im Kulturausschuss des Gemeinderats zusammen. Initiiert hatte sie die SPD-Gemeinderatsfraktion. Sie beantragte, die Verwaltung möge ein Finanzierungskonzept für den Betrieb des Kulturhauses erarbeiten und die Mietzahlung rückwirkend ab Januar 2021 so lange aussetzen, bis der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

Grötsch wies den Stadträten aber einen anderen, schnelleren Weg. „Zielführend“, so der Kulturbürgermeister, sei nicht die lange Erarbeitung eines Konzepts. Der Gemeinderat solle einfach beantragen, dass die Stadt die nötigen Gelder bewilligt, erklärte er. Das kündigte SPD-Fraktionsvorsitzender Thorsten Riehle dann auch gleich an.

Keine Mittel des Bundes

Zuvor hatte Sabine Schirra, die Leiterin des Kulturamtes, die Situation der Käfertaler Einrichtung erläutert. Dort werde „wichtige, gute Arbeit geleistet“, bescheinigte sie der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine, die das Kulturhaus trägt. Durch die Corona-Pandemie und den Ausfall fast aller Veranstaltungen und Vermietungen ist aber 2020 ein Defizit von 30 000 Euro entstanden, für 2021 wird ein weiteres Defizit von 20 000 Euro erwartet. Bundeshilfe bekommt das Kulturhaus aber nicht, weil es im vergleichbaren Vorjahreszeitraum wegen der Sanierung des Gebäudes geschlossen war und daher keine vergleichbaren Umsätze vorweisen könne. Die beste Hilfe wäre daher, so Schirra, die 50 000 Euro einmalig abzudecken, denn ab 2022 rechne das Kulturhaus wieder damit, kostendeckend zu arbeiten.

„Nach zwei Jahren Generalsanierung und 15 Monaten Pandemie haben wir eine harte Zeit im Kulturhaus hinter uns“, so Ute Mocker, die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine. Es sei aber gelungen, das Team im Haus zu halten, mit Bundesmitteln Hygieneausstattung ebenso anzuschaffen wie Möbel für Veranstaltungen im Freien sowie zwei Luftreiniger für die kleineren Veranstaltungs- und Proberäume. „Wir haben schon seit Beginn des Hauses eine fest verbaute große Lüftung im Saal, die fünfmal in der Stunde komplett die Luft tauscht“, so Mocker. Die Luca App zur Kontaktdatenverfolgung ist im Haus installiert, und es wurde die Ausstattung für Live-Streaming und Online-Meetings erworben. 2020 habe man immerhin 259 Veranstaltungen mit 2750 Besuchern vor Ort, als dies zulässig war, und 4900 Aufrufen im Netz gehabt.

