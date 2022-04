Spielplatz bleibt erhalten

„Toll!“, reagiert sie sofort. Christel Hörr-Nusselt erfährt vom „MM“, dass sich ihr Kampf und der von vielen ihrer Nachbarn gelohnt hat. Der Spielplatz in der Gerstenstraße in Käfertal wird jetzt doch erhalten. Dafür hatte es eine Unterschriftensammlung gegeben. Über 700 Käfertaler unterzeichneten binnen weniger Wochen den Appell an die Stadt, die nun mit einer kurzen Vorlage an Stadt- und Bezirksbeiräte einlenkte.

„Wie erfreulich, das ist eine sehr schöne Nachricht, das finde ich toll“, freut sich Christel Hörr-Nusselt, auch bekannt als Vorsitzende der Geschichtswerkstatt Käfertal, über die Information. Sie hatte sich mit einigen Anwohnern zusammengetan, Unterschriftenlisten hergestellt, in umliegenden Geschäften verteilt und Signaturen gesammelt, um den Spielplatz zu retten.

Er besteht aus Klettergerüst, zwei Wippen, Sandkasten und Bänken sowie einer Tischtennisplatte. Die Stadtverwaltung plante im Zuge des 2016 vom Gemeinderat beschlossenen stadtweiten Spielplatzkonzepts die, so heißt es offiziell, „Renaturierung“ der Fläche und den Rückbau der Spielgeräte – der Platz sollte also aufgegeben werden.

Das Konzept sieht generell vor, auf viele solcher kleinen Plätze zu verzichten und große, moderne Spielplätze zu schaffen, wie er derzeit – 200 Meter entfernt – im Stempelpark entsteht.

Die Anwohner sahen das aber anders. „Es gibt viele Kinder, die diesen Spielplatz rege nutzen“, begründete Christel Hörr-Nusselt die Unterschriftensammlung. Sie kämen größtenteils aus der Gersten-, Brau-, Hopfen- und Malzstraße, also dem direkten Umfeld, aber auch aus der Wasserwerk- oder der Poststraße. „Mit seinen großen Bäumen bietet er vor allem im Sommer einen angenehm schattigen Spielort“, argumentierte Hörr-Nusselt. Durch seine Lage in einer Ecke sei er auch für sehr kleine Kinder sicher und gut geschützt vor schnellen Autos, hieß es auf der Unterschriftenliste.

Diese gaben die Bezirksbeiräte der CDU Käfertal an die Stadtverwaltung weiter. Zugleich formulierte CDU-Stadtrat Alexander Fleck für die CDU-Gemeinderatsfraktion einen Antrag, dass der Platz Gerstenstraße „nicht ab 2023 naturnah umstrukturiert, sondern als Spielplatz erhalten bleiben und eine Aufwertung erfahren“ solle.

Der Beschluss von 2016 zur Aufgabe des Spielplatzes sei „mangels entsprechender Nutzung“ erfolgt, erinnerte sich nun Bezirksbeirat Christian Hötting, Vorsitzender der CDU Mannheim Nord-Ost. „Seitdem haben sich aber Rahmenbedingungen geändert, und so wird der Spielplatz durch den Zuzug junger Familien mit Kindern mittlerweile wieder häufiger genutzt“, so Hötting. Mit seinen Bezirksbeiratskollegen Michael Mayer und Nico Nusselt begrüße er daher jetzt, „dass der Spielplatz erhalten bleibt und die Verwaltung unserer Argumentation gefolgt ist“. Zugleich dankten die Bezirksbeiräte den Bürgern für ihre Unterschriften und der Verwaltung, dass sie den Spielplatz sogar ab 2023 erneuern will.

Diese Ankündigung ist in einer Vorlage enthalten, mit der die Stadt zusagt, dem CDU-Antrag zu entsprechen. Darin räumt die Verwaltung ein, dass sich die Bevölkerungsentwicklung seit Erstellung des Spielplatzkonzeptes verändert habe. Die Argumentation der Anwohner, dass der Platz rege von Kindern frequentiert sei, werde „von der Verwaltung nachvollzogen“. Der Eigenbetrieb Stadtraumservice sehe den Spielplatz „zur Grundversorgung der Vorschul- und Grundschulkinder mit wohnortnahen Spielflächen als wichtig an“. Immerhin lebten im Einzugsgebiet von 200 Meter um die Gerstenstraße 25 Kinder unter sechs Jahren. Im Radius von 400 Metern um den Spielplatz zählte die Verwaltung in ihrer Einwohnerdatei 91 Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Derzeit seien die vorhandenen Spielgeräte „in ihrer Funktion nutzbar“, sie würden aber „bedarfsgerecht ab 2023 erneuert“, sichert die Stadtverwaltung zu.

Erhöhter Sanierungsbedarf

Generell ist das Spielplatzkonzept aus dem Jahre 2016 laut Stadtverwaltung aber „noch aktuell und soll abgearbeitet werden“. Gleichzeitig bestehe ein erhöhter Bedarf, weitere Spielplätze zu sanieren, weil „gehäuft Spielgeräte altersbedingt abgebaut werden müssen“, heißt es in einer Vorlage vom Januar 2022. Das gelte im laufenden Jahr für sechs Spiel- und Bolzplätze, um die man sich – unabhängig von der 2016 beschlossenen Prioritätenliste – „wegen akutem Sanierungsbedarf“ jetzt kümmern müsse.

Insgesamt gibt es danach in Mannheim für Kinder und Jugendliche 276 öffentliche Spielplätze. Von den 41 Anlagen, die nach dem Konzept von 2016 bis 2025 aufgewertet werden sollen, ist das bei 26 Plätzen bisher passiert. Zwei Anlagen wollen sich die Arbeiter vom Stadtraumservice dieses Jahr vornehmen, bis 2025 verbleiben noch zwölf Spielplätze. An 30 Stellen war der Abbau der Spielgeräte und die Entwicklung „zu einer artenreichen, bespielbaren Wiesenfläche“ geplant – sprich die Aufgabe des Spielplatzes. Erledigt ist davon nicht einmal die Hälfte. 2022 sollen vier Plätze abgehakt werden, bis 2025 noch 17.