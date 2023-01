„Spargelstecher“ sind „gut druff“

„Seid Ihr gut druff?“ Als Präsident Alexander Boppel diese Frage stellt, kommt stets ein lautes „Jaaaaa“ von den voll besetzten Tischen – kurz vor der Pause und zum Finale nach rund fünf Stunden wieder, und da sogar lauter. Denn die Gäste im Käfertaler DJK-Zentrum sind wirklich sehr gut drauf bei der Prunksitzung der „Spargelstecher“, bietet das Team der Vergnügungsabteilung der DJK Käfertal-Waldhof doch ein gutes, munteres Programm, gestaltet fast durchweg aus eigenen Reihen.

2 Bilder Putzt humoristisch den Dreck weg: Sandra Strohmeier als „Butzfraa“. © Christoph Blüthner

„Ich könnte hier stehenbleiben und Euch zugucken“, ruft Boppel zum Auftakt begeistert darüber, dass er nach zwei Jahren Corona-Pause von der Bühne in einen vollen Saal blickt. Salopp, schlagfertig und manchmal ein bisschen frech führt er dann durch den Abend, den die Ehrenamtlichen und vor allem er selbst prägen, ist er doch der kreative Kopf hinter sehr vielen Programmbeiträgen und Bütten.

Hexe in Hochform

„Wir kaufen nichts ein“, betont Boppel. Eine Ausnahme sind sie Grawama Schbarglbadscha, die Guggenmusik aus Graben-Neudorf, die sehr laut, sehr schräg, aber einfach klasse für Stimmung sorgt. Mitmachlieder und Schunkelrunden bekommen die „Spargelstecher“ zwischendurch auch immer wieder selbst hin, etwa dank ihrem einfühlsamen Haus- und Hofmusiker Markus März, dank „Mexikaner“ Robert Schwind, der gleich zweimal auftritt, und dann natürlich dank ihrem hervorragenden Stimmungsmacher Alexander Boppel, der als Sänger mitreißend ist und mehr als eine Polonaise des gut gelaunten Publikums durch den Saal auslöst. Eine schöne Geste ist, dass er zudem denen, die nicht im Rampenlicht stehen – Bedienungen, Theken- und Küchenteam – ein eigenes Lied widmet.

Auch in der Bütt, in seiner Paraderolle als „Hex vun Kefferdal“, überzeugt Boppel. Da läuft er zur Hochform auf, glossiert den beginnenden OB-Wahlkampf, ruft die Folgen der Corona-Pandemie in Erinnerung und kritisiert das frühe Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Mit viel Donner, Blitzen und Rauch will er die „Adler“ schließlich Richtung Meistertitel hexen – mal sehen, ob das funktioniert.

Was bei den „Spargelstechern gut funktioniert, sind die Jugendarbeit und der Nachwuchs in der Bütt. Für die erfolgreiche Jugendarbeit stehen gleich zwei Tanzmariechen, nämlich Melina Strohmeier und – neu – Lenja Schwöbel, die mit besonderer Akrobatik auffällt und dafür viel Applaus erhält.

Nachwuchs in der Bütt

Richtig viele Fans, die ihn mit „Marco, Marco“-Rufen anfeuern, hat Tanzoffizier Marco Sauer, der einen mal eleganten, mal zackig-exakten Solotanz hinlegt und ferner mit seiner Ausstrahlung überzeugt. Auch die goldigen „Spargelborzel“, ab drei Jahre jung, sowie die Mini-, Midi- und Maxi-Garde sind dank der Trainerinnen Tanja Preisendanz, Tamara Reznicek, Jana Hettrich sowie Laura Boxheimer und Marco Sauer richtig fit.

Eines der Tanztalente entwickelt auch erste Bütten-Begabung: Gardemädchen Zoey Strohmeier, immerhin erst zwölf Jahre alt, plaudert als „Gardemaisl“ über amüsante Erlebnisse mit Eltern und Schwester, ihre Mutter Sandra Strohmeier fegt als „Butzfraa Emma“ humoristisch den Dreck weg, den die deutsche Elf in Katar hinterlassen hat oder der sich in Fernsehshows oder Serien so ansammelt.

Neben Zoey Strohmeier ebenso zum Büttennachwuchs zählt Fabian Ernst als Jungelferrat, der die Erlebnisse mit seinen Kollegen beim Bühnenbild-Aufbau auf die Schippe nimmt – wobei mancher Gag zwar sitzt, aber nicht zutrifft, denn Überaltert ist der „Spargelstecher“-Elferrat ja gar nicht; im Gegenteil.

Einen einzigen Gast in der Bütt hat der Verein – Feuerianer und Stadtrat Alexander Fleck. Der trägt sein kritisches Protokoll der Ereignisse des Jahres von der Fußball-WM über Klimaaktivisten bis zur Krise der Bundeswehr in einer für den Verein mit seinen katholischen Wurzeln passenden Rolle vor – als „Kardinal von Käfertal“, mit scharlachrotem Birett und gold besticktem Meßgewand. Als Überraschung kommt noch Dennis Boyette, Polizist und Comedian, um mit ein paar haarsträubenden Beispielen aus dem Revieralltag für seinen Auftritt im DJK-Zentrum am 1. April unter dem Motto „Tatü Tata – Sie Haben Das Recht Zu Lachen!“ zu werben.

Und es gibt noch andere Gäste – nun ja, nicht ganz: Der gesamte „Spargelstecher“-Elferrat schlüpft in die Rolle einer Abordnung der „Grätzbacke vun Strippsgiggelse“ aus dem rheinhessischen Karneval und bietet, mit Alexander Boppel an der Spitze, eine tolle Mischung aus Persiflage der Fasnachts-Regularien sowie mitreißender Stimmungsmusik. „Ein fulminanter Auftritt“, fasst da Senatspräsident Bernhard Mäder die Begeisterung des Publikums über die urige Käfertaler Volksfasnacht richtig zusammen.