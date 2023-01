„Spargelstecher“ setzen ganz auf Recycling

Sie kommt einem sofort bekannt vor – und tatsächlich: Bei den „Spargelstechern“ regiert mit Loredana I. von Gesundheit und Sport erneut die Prinzessin, welche die Vergnügungsabteilung der DJK Käfertal-Waldhof bereits 2020 durch die Kampagne geführt hat. Bei dem Verein wird in dieser Kampagne nämlich Recycling groß geschrieben.

Dass an dem Abend ihrer Inthronisation das Wort von der „Recycling-Prinzessin“ die Runde macht, weist „Spargelstecher“-Präsident Alexander Boppel natürlich sofort zurück. „Loredana 2.0“ nennt er sie lieber. Er ist froh, dass die 1997 geborene Medizinische Fachangestellte, die früher in der Garde des Carneval Clubs Waldhof (CCW) tanzte und als Betreuerin der E-Jugend Fußballmannschaft der DJK Feudenheim auch zum katholischen Sportverband gehört, sich erneut zur Verfügung stellt. Und nicht nur das: Sie hat sich sogar neue Kleider für ihre zweite Amtszeit gekauft.

Prinzessin Loredana I. und Präsident Alexander Boppel. © verein

„Wir sind stolz, dass sie uns erneut das Ja-Wort gegeben hat“, so Boppel, nachdem er mit ihr und dem Elferrat in das DJK-Zentrum einmarschiert ist. Immerhin 13 ehemalige „Spargelstecher“-Lieblichkeiten und vier frühere Stadtprinzessinnen sind dabei, als Loredana das Amt erneut antritt. „Wir waren uns ja lange nicht hundertprozentig sicher, ob es wieder eine Kampagne geben wird“, begründet Boppel die Zurückhaltung, eine neue Lieblichkeit zu inthronisieren. Doch die „Spargelstecher“ haben aus den Zweifeln eine Tugend gemacht und ihrer Kampagne das Motto „Mir schmeisse nix fort“ gegeben. Daher verzichtete der Verein auf den Druck von einem neuen Jahresheft ebenso wie auf neue Orden.

„Wir hatten noch 500 alte Exemplare im Keller“, erzählt Boppel. Also entwarf Robert Schwind, der „Creative-Art-Director“ im Elferrat, ein neues Bild, das einfach auf die Rückseiten alter Orden geklebt und neu mit Epoxidharz überzogen wurde. „Das hat der Elferrat alles in Eigenarbeit gemacht“, so Boppel voller Anerkennung für seine Kollegen, „und jedes Exemplar ist ein Unikat“, betont er. Aber trotz aller Auswirkungen der Corona-Pandemie – Nachwuchsmangel haben die „Spargelstecher“ nicht. Das zeigt der Auftritt der Garden, angeführt von den „Spargelborzel“, deren jüngstes Mitglied gerade mal drei Jahre alt ist.

Drei Tanzsolisten

„Viele von denen erleben erstmals die Fasnacht“, so Boppel. Neben Mini-, Midi-, und Maxigarde kann der Verein immerhin drei Solisten aufweisen – mit Marco Sauer einen Tanzoffizier, was ganz selten ist, Melina Strohmeier als Aktiven-Tanzmariechen und mit Lenja Schwöbel ein neues Tanzmariechen. Boppel dankte daher dem gesamten Trainerteam aus Tanja Preisendanz, Tamara Reznicek, Jana Hettrich, Laura Boxheimer und Marco Sauer sowie den Betreuerinnen, dass sie die Garde so durch die schwierige Pandemie-Zeit geführt haben.

In diesen Dank schließt Senatspräsident Bernhard Mäder den gesamten Elferrat mit ein. Weil der Senat in dieser schwierigen Phase dem Verein finanziell bereits sehr geholfen hat, gibt es diesmal von Mäder nicht, wie üblich, einen Scheck zur Kampagneneröffnung – dafür aber eine Kaffeemaschine. „Früher wurde viel Bier getrunken bei Elferratssitzungen, heute nur noch Kaffee“, so Mäder dazu.

Weiter geht es bei den „Spargelstechern“ am 28. Januar mit der Prunksitzung, am 5. Februar mit der Familiensitzung, am 11. Februar mit dem Kinderfasching und am 18. Februar mit dem DJK Sportlerfasching, alles im DJK-Zentrum.