Sommerkarneval zum Jubiläum

So groß hat Käfertal viele Jahre, ja Jahrzehnte nicht mehr gefeiert: Drei Tage lang, vom 1. bis 3. Juli, gibt es ein großes Programm im Kulturhaus sowie im Stempelpark, um den 125. Jahrestag der Eingemeindung zu begehen. „Wir betrachten das auch nicht als Stadtteiljubiläum, sondern als Ereignis für die ganze Stadtgeschichte, schließlich ist Mannheim damals um Käfertal und den Waldhof gewachsen und konnte so erst Industriestadt werden“, so Ute Mocker, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine.

Umso enttäuschter ist sie, dass von der Stadt keine finanzielle Unterstützung gekommen sei und die Suche nach Sponsoren weitgehend erfolglos war. „Da lässt man uns im Stich“, bedauert Mocker. „Alle erwarten, dass bei so einem Anlass etwas passiert, aber wir sollen das alles alleine stemmen“, kritisiert Mocker.

Galerie wird eröffnet

Vor 25 Jahren, zum 100. Jahrestag, hatte es noch einen großen historischen Festumzug durch Käfertal gegeben. „So etwas können wir heute nicht mehr auf die Beine stellen, die Zeiten sind einfach vorbei“, verwies die Vorsitzende darauf, dass es die Gelder und so viele ehrenamtliche Mitstreiter nicht mehr gibt.

Bewusst solle das dreitägige Fest jetzt auch nicht nur dem Rückblick dienen. Vielmehr wolle die Interessengemeinschaft deutlich machen, wie aus dem Bauern- und Facharbeiterdorf ein moderner Stadtbezirk mit Menschen aus verschiedensten Kulturen geworden sei, der durch die Neubaugebiete Franklin und Spinelli erheblich wachse. „Die Bevölkerung verjüngt und vergrößert sich in schon lange nicht mehr gesehenen Maße“, so Mocker, wobei diese gesellschaftlichen Veränderungen aus ihrer Sicht „Fluch und Chance“ zugleich seien. Hinzu komme die Herausforderung, viele geflüchtete Menschen, derzeit insbesondere aus der Ukraine, zu integrieren.

Diesen Wandel des Stadtteils soll das Programm zeigen. Gestartet wird am Freitag, 1. Juli, um 18 Uhr mit der Eröffnung der neuen Younity Gallery im Kulturhaus. Hier soll eine ständige Heimstatt für regionale Künstler entstehen. Die Interessengemeinschaft wolle so „Menschen im Mannheimer Norden einen niederschwelligen Zugang zur Kunst bieten“, so Mocker, sowie „allen Bevölkerungsgruppen und insbesondere Kindern und Jugendlichen aktive Teilhabe an Kultur ermöglichen“.

Die erste Ausstellung, unterstützt von Roche und der LBBW-Stiftung, zeigt Werke von Harald Priem, der in „Lost Places“ – verlassenen Orten – die Spuren unserer Zivilisation sammelt und sie in Kunstwerke transformiert. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage um 18 Uhr vom Younity Chor. Den Abend beschließt eine Party mit der Band „Finest Shades of Grey“ auf der neuen Open-Air-Bühne im Stempelpark.

Die ist aber ein Provisorium, denn die Erstellung der Fundamente für die Bühnenüberdachung hat sich verzögert. „Für das Fest werden wir ein großes Zelt auf der Bühne aufbauen“, kündigt Mocker an.

Dort findet am Samstag 2. Juli um 12 Uhr auch die offizielle Eröffnung des Fests mit dem Ersten Bürgermeister Christian Specht statt. Dann werden im Kulturhaus zwei Ausstellungen eröffnet: Die Geschichtswerkstatt will „mit einem Beamer alle Themen zeigen und ständig laufen lassen, die wir in den vergangenen 30 Jahren erarbeitet haben“, kündigt Vorsitzende Christl Hörr-Nusselt an. Auch viele Bilder vom großen Jubiläumsfest 1997 seien dabei. Dazu haben Mitarbeiter der Geschichtswerkstatt ein Quiz erarbeitet. Die Preisverleihung wird am Sonntag, 3. Juli um 17 Uhr sein. Hinzu kommt eine Ausstellung zur Bedeutung von BBC/ABB/ Alstom für Käfertal und den vielen Kämpfen der Belegschaft um ihre Arbeitsplätze seit 1897. Angeregt hat sie Bezirksbeirätin Rotraud Schmidt. Zur Einführung spricht Thomas Hahl, 1. Bevollmächtigter der IG Metall, und es singt der Alstom-Chor.

Danach öffnen von 13 bis 18 Uhr im und vor dem Kulturhaus Info- und Aktionsstände vieler Vereine. Die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei stellen Fahrzeuge aus, Kirchen, Parteien und der Bücherei-Freundeskreis sind dabei. Ab 15 Uhr heißt es „Sommerkarneval in Käfertal“ mit einem Kinderfest inklusive Mitmachtanz der Jugendgarde der „Löwenjäger“ und Capoeira, einer Percussion Show vom Trommelpalast und brasilianischer Musik von Triooo Maravilha und Tropamin sowie einer Capoeira- und einer Sambashow. Den Abend beschließt ab 19 Uhr DJ Seb Rock mit Mixed Music.

Am Sonntag gibt es um 11.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst. Danach kann man wieder die Ausstellungen besuchen oder an den Aktionsständen mit Lastenfahrrädern Probe fahren, sich von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten lassen, und im Rahmen des offenen Nachmittags für ukrainische und einheimische Kinder und Jugendliche Capoeira oder StreetDance lernen, singen, fotografieren oder beim mit Tafellack überzogenen Auto von ArtCruiser seiner Kreativität freien Lauf lassen. Zirkus Aladin, die DRK-Rettungshundestaffel. Die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr sind ebenfalls mit Mitmachaktionen vor Ort.

Auftakt vom Kultursommer

Das Bühnenprogramm bestreiten die „Löwenjäger“ und der TV Käfertal 1880, Zauberer Linus Faber, die Band vom St. Josef Kinder- und Jugendheim und die Younity Family. Um 18 Uhr endet das Fest mit dem Konzert von Silke Hauck und der Soulfood Band, das Auftakt des Käfertaler Kultursommers ist, bei dem von Juli und August jeden Sonntag Open-Air-Konzerte stattfinden.

Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. Die „Löwenjäger“ grillen, der SGV „Freundschaft“ eröffnet einen Handkässtand, internationales Flair verbreitet ein brasilianischer Stand mit Acai-Eis und Cocktails. Ein Coffee Bike bewirtet mit Kaffeespezialitäten. Das Kulturhausteam verkauft, unterstützt von HC Rheingold, Landfrauen, Chorvereinigung, Grünen und CDU sowie weiteren Ehrenamtlichen Getränke und Brezeln im Park und an einem Weinstand im Kulturhausgarten. Das Hebel-Heim bietet Waffeln an und es gibt einen Kuchenstand zugunsten der Arbeit im Kulturhaus. Noch werden Kuchenspenden ebenso wie ehrenamtliche Unterstützer gesucht. „Eine Schicht, die uns eine Person stiftet, bedeutet ca 80 Euro Kosteneinsparung“, verdeutlicht Mocker.