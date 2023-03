Mannheim. Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag in Mannheim-Käfertal gestürzt und dadurch schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er an dem Unfall alleinbeteiligt. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

