Schlagzeug lernen im Trommelpalast

In der meist ausgebuchten Schlagzeug-Abteilung des Trommelpalastes gibt es wieder freie Plätze. Der Grund: David Münch ergänzt das Dozenten-Team. Er selbst hat im Trommelpalast Percussion und Drumset gelernt und steht jetzt vor dem Abschluss seines Studiums an der Mannheimer Hochschule für Musik. Der Unterricht startet für Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Und wer gleich mit Trommeln loslegen will, hat zum Ende der Sommerferien mit dem Samba-Summer-Camp die Möglichkeit. Für Anfänger, die die Energie brasilianischer Percussion erleben wollen, bieten die Samba-Dozenten am Montag, 6., Dienstag, 7. und Mittwoch, 8. September die Gelegenheit. Aber auch fortgeschrittene Trommler oder Schlagzeuger können hier Spaß haben. Weitere Infos unter www.trommelpalast.de. Anfragen zu Probestunden richten Interessenten per E-Mail an info@trommelpalast.de. red/aph

