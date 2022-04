Sattelzugfahrer verursacht Unfall und begeht Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Fahrer eines Sattelzugs hat im Mannheimer Stadtteil Käfertal einen Unfall verursacht und ist daraufhin geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war der Sattelzug am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Straße "Auf dem Sand" in Richtung Waldstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Waldstraße streifte er mit seinem Auflieger den Wagen einer 61-jährigen Frau, die auf dem rechten Linksabbiegestreifens verkehrsbedingt warten musste. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr anschließend einfach davon. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621 718490 zu melden.

