Sachbeschädigung an mehreren Autos

Mannheim. In Mannheim-Käfertal ist es am Samstagabend zu sechs Sachbeschädigungen an verschiedenen Autos gekommen. Dies teilte die Polizei Mannheim mit. Während der polizeilichen Aufnahmen bemerkten die Beamten eine Alarmanlage in unmittelbarer Nähe. Als sie dem Alarm folgten, bemerkten sie zwei Jugendliche die offenbar vor ihnen flüchten wollten. Die Personen konnten aber eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei ihnen wurde unter anderem ein Nothammer aufgefunden. Da die Beschädigungen an den Fahrzeugen fast überall mit einem harten spitzen Gegenstand verursacht wurden, besteht der Verdacht, dass die beiden Jugendlichen für die Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen verantwortlich sein könnten. Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Mannheim-Käfertal übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Käfertal, Tel.: 0621/ 718490 zu melden.

