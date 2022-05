Rückzug ins Privatleben

Er hat sich auf diesen Moment lange gefreut, ihn dann aber gefürchtet, er bekommt doch viele Tränen in die Augen und eine stockende Stimme: Bernd Nauwartat, zuletzt Vorsitzender der Löwenjäger, hat sich nach über drei Jahrzehnten ehrenamtlichem Engagement ins Privatleben zurückgezogen. Bei der Mitgliederversammlung der zweitgrößten Mannheimer Karnevalsgesellschaft wurde er mit stehendem, rhythmischem Applaus verabschiedet und Thomas Hambsch einstimmig zum Nachfolger gewählt.

„Es schmerzt schon“, gestand Nauwartat, bekannt auch als Leiter des Joseph-Bauer-Hauses in Käfertal, einem Pflegeheim der Caritas, und Sänger in mehreren Produktionen vom Capitol. Nach 22 Jahren Engagement beim Tanzsportvereins PSC Schönau war er zu den Löwenjägern gestoßen, erst Senatspräsident, dann stellvertretender Vorsitzender und 2016 Vorsitzender geworden. „Irgendwann ist gut, jetzt kümmere ich mich um mich“, begründete Nauwartat seine Entscheidung zum Rückzug, den er bereits im Sommer 2021 angekündigt hatte.

Offen sprach er davon, in der Fasnacht anfangs auch „Anfeindungen und Ablehnungen“ erlebt, aber dann viele Freunde gewonnen zu haben. „Es war eine sehr schöne Zeit, es hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe tolle Leute kennengelernt“, so Nauwartat. Er freue sich, dass es ihm gelungen sei, „einiges zu verändern, ohne die Tradition aus den Augen zu verlieren“. Die Löwenjäger seien „ein toller Verein“, und der Vorstand ein „junges, dynamisches Team“, an das er die Führung nun gerne abgebe.

Von einer „sehr fordernden und teilweise auch kontroversen Zusammenarbeit“, sprach Bernhard Schweter, einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden. „Aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht“, betonte er. Nauwartat habe sich sehr dafür eingesetzt, „dem Brauchtum einen modernen Anstrich zu geben“, etwa durch die Regenbogensitzung und die Inklusions-Prunksitzung. Zugleich habe er erfolgreich darauf geachtet, dass der Verein wirtschaftlich auf gesunden Beinen stehe und zudem als Sänger bei den Veranstaltungen „auch künstlerisch ein Ausrufezeichen gesetzt“, so Schweter: „Du hast ein gut bestelltes Feld hinterlassen“, dankte er.

Dieses Feld wird jetzt Thomas Hambsch beackern, der sich bei Nauwartat auch gerührt für „sehr große Verdienste“ bedankte: „Es war mit Dir nicht immer einfach, aber es war mit Dir immer eine Freude!“, sagte er. Der 49-jährige selbstständige Dachdeckermeister Thomas Hambsch, seit 2000 in der Fasnacht aktiv, ab 2003 bei den Löwenjägern und seit 2008 Gardeminister, ist seit 2018 schon Sitzungspräsident und übernimmt – wie es bei anderen Vereinen oft üblich ist – nun in Personalunion auch den Vorsitz der etwa 570 Mitglieder zählenden „Löwenjäger“.

Neue Gardeministerin ist seine schon lange als Trainerin tätige Frau Silke Hambsch (42). Turnusgemäß wiedergewählt wurden die Vorstandsmitglieder Roger Dörsam (Stellvertretender Vorsitzender) und Marcus Schulze (Bewirtschaftung).

