Was für eine Feuertaufe: Als das Zweigspann Leon Schuh und Carlo Ehrenpreis, die Söhne von Tropa-Dozent Gero Fei und Musiklehrer Hans Ehrenpreis, an den E-Gitarren die ersten Akkorde des Dire-Straits-Klassikers „Money For Nothing“ ins Publikum schleuderten, legten die Jugendlichen nach und nach jede Scheu ab, um auf der Bühne im Käfertaler Trommelpalast aufzublühen. Es war ein

...