Rettungswagen verursacht Unfall mit vier Verletzten

Mannheim. Ein Rettungswagen hat am Mittwochabend in Mannheim-Käfertal einen Unfall mit vier Verletzten verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 26-jährige Fahrer mit Blaulicht und Martinshorn auf der Waldstraße in Richtung Vogelstang. Ein 68-jähriger Opel-Fahrer wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um dem Rettungswagen Platz zu schaffen. Der 26-Jährige bemerkte dies zu spät und stieß mit dem Wagen zusammen. Durch den Aufprall verletzten sich sowohl beide Fahrer als auch ihr jeweiliger Mitfahrer. Alle Insassen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1