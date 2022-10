Rassismus im Alltag

Ladenburg. In der Ladenburger Stadtbibliothek (Hauptstraße 8) liest Florence Brokowski-Shekete am Donnerstag, 10. November, um 20 Uhr aus ihrem Buch „Raus aus den Schubladen! Meine Gespräche mit Schwarzen Deutschen“.

Die Autorin und Direktorin im Mannheimer Schulamt hat nigerianische Wurzeln, wurde aber in Hamburg geboren. Sie wuchs in Buxtehude bei ihrer Pflegemutter auf, lebte jedoch auch einige Zeit mit ihren leiblichen Eltern in Nigeria. Sie hat für ihr neues Buch mit zwölf Schwarzen Deutschen aus verschiedensten Berufen über ihr Leben gesprochen – vom Metzgermeister in Speyer über den ostfriesischen Kfz-Mechaniker bis zur Gynäkologin in Saarbrücken.

Wie sieht ihr Alltag aus? Welche Erfahrungen machen sie als Schwarze Menschen in Deutschland? Wie wurden sie hier aufgenommen? Brokowski-Shekete lädt dazu ein, etwas über den Alltagsrassismus zu erfahren, den Schwarze Menschen nach wie vor erleben, und zugleich den eigenen Horizont zu erweitern. Bereits die vielen positiven Reaktionen auf ihre Autobiografie „Mist, die versteht mich ja! Aus dem Leben einer Schwarzen Deutschen“ (2020) hatten Florence Brokowski-Shekete verdeutlicht, wie solche Innensichten gegenseitiges Verständnis fördern, Vorurteile abbauen und Mut machen können. Karten zu je sieben Euro (ermäßigt: fünf Euro) sind ab sofort in der Bibliothek erhältlich (Telefon: 06203/7 02 11). pj