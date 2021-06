Performance bei der Vernissage

Am 27. Juni um 11Uhr startet mit der Vernissage zur Ausstellung „Zeitenwende I“ die erste Veranstaltung im Kulturhaus seit Oktober. Die neue Kooperationspartnerin WieArt präsentiert Werke von 15 Künstlern und Künstlerinnen der Region. Neues Mitglied ist die bekannte Mannheimer Paperart-Künstlerin Uta Dorra. Mit einer Performance ihrer Mantelobjekte, die durch die Bewegung zweier Tänzerinnen zu immer wieder neuen plastischen Objekten werden und so neue Bildeindrücke schaffen, eröffnet die erste Ausstellung von „Zeitenwende“. Ihr folgt dann ab 5. September eine zweite Schau.

AdUnit urban-intext1

Jedes Wochenende geöffnet

Die Künstlergruppe WieArt gründete sich bereits vor 39 Jahren in Wiesloch als lose Vereinigung. 2011 wurde sie dann zu einem eingetragenen Verein. Viele Ausstellungen in der Region hinterließen sichtbare Spuren. Durch Corona ausgebremst, präsentiert sich die Gruppe erstmalig wieder, nun in Kooperation mit dem Kulturhaus Käfertal. Bei den beiden Ausstellungen jetzt und im September wollen insgesamt 34 Künstlerinnen und Künstler einen Teil ihres Schaffens präsentieren.

Die Ausstellung ist nach der Vernissage zwischen dem 27. Juni und dem 25.Juli an jedem Wochenende samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zugang zur Vernissage nur mit kostenloser Eintrittskarte, erhältlich unter kulturhaus-kaefertal.eventbrite.com. Es gelten die Regeln der jeweilig aktuellen Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg, der Stadt Mannheim und des Kulturhauses. scho