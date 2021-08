Parkzonen nur für Anwohner

Während der Bundesgartenschau 2023 werden Käfertal-Süd und Rott als Anwohnerparkzonen ausgewiesen, damit dort keine Besucher der Großveranstaltung ihre Wagen abstellen. Das geht aus dem – so die Stadt offiziell – „Anwohnerschutzkonzept“ hervor, das Verkehrsplaner Angelo Canu nun auch im Bezirksbeirat Käfertal vorstellte. Es erstreckt sich auch auf Teile von Feudenheim, von Neuostheim und der Oststadt, wo es ebenso schon Thema im Stadtteilgremium war (wir berichteten). Die Käfertaler sind mit dem Konzept aber nicht ganz zufrieden.

Generell nannte CDU-Bezirksbeiratssprecher Michael Mayer die Vorschläge „nachvollziehbar“. Danach dürfen in den Straßen von 9 bis 16 Uhr nur Anwohner, die von der Stadt kostenlos ausgegebene Parkausweise haben, ihr Auto abstellen. Bekommt man tagsüber Besuch, muss man – kostenpflichtig – Tagesparkscheine erwerben. Abends ist das dann aber, da keine großen Massen auswärtiger Buga-Besucher mehr erwartet werden, nicht mehr nötig.

Einzugsbereich umstritten

In Käfertal und im Rott will die Stadt die Grenze 500 Meter vom Nordrand des Spinelli-Geländes ziehen – das entspricht etwa dem Verlauf der B 38. „Aber im Zentrum von Käfertal gibt es auch einen hohen Parkdruck“, kritisierte das Melanie Seidenglanz (SPD). „Der Mensch ist faul und sucht sich den nächsten Weg“, meinte auch Thomas Gögel (FDP) und warnte vor zugeparkten Wohngebieten. Matthias Pitz (Grüne) konnte ebenso nicht verstehen, warum nicht auch Käfertaler Straßen nördlich der B 38 in das Konzept einbezogen werden. Robert Hofmann (Grüne) gab zu Bedenken, dass im Rott schon jetzt „radikal die Gehwege zugeparkt werden“. Da brächten Anwohnerparkausweise nichts.

„Das ganze Konzept macht nur Sinn mit mehr Kontrolldruck“, betonte der Käfertaler Stadtrat Chris Rihm (Grüne). Dazu brauche man mehr Personal beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Das werde „aufgestockt“, versicherte Verkehrsplaner Angelo Canu. Die Definition des Einzugsbereichs für das Bewohnerparken sei aber ebenso wie die Frage, ob diese Zonen auch nach der Bundesgartenschau weiter gelten, „eine politische Entscheidung“. Das Konzept werde, nachdem es jetzt in allen Stadtteilgremien vorgestellt wurde, im Herbst dem Gemeinderat zur Entscheidung unterbreitet.

CDU-Bezirksbeirat Christian Hötting bat Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach, öfter im Bezirksbeirat über den Stand der Arbeiten auf dem Spinelli-Gelände zu berichten. „Das sollte ein ständiger Tagesordnungspunkt sein, um die Akzeptanz zu erhöhen“, sagte er.