Nachdem im Dezember 2020 mit den Vorbereitungsarbeiten zur Neugestaltung des Stempelparks in Mannheim Käfertal begonnen wurde, stehen nun die nächsten Arbeitsschritte am angrenzenden Parkplatz vor der Parkanlage an. Laut einer Pressemitteilung der Stadt wird nun zunächst diese Parktasche zwei zurückgebaut – ein im Stadtteil nicht unumstrittener Schritt.

Die Neugestaltung der Grünanlage im Zentrum Käfertals sehe einen großzügigen und offen gestalteten Eingangsbereich zur Mannheimer Straße hin vor, so heißt es in der Mitteilung. Mit Rückbau der zweiten Parktasche werde die bisherige asphaltierte Parkfläche an der Mannheimer Straße entsiegelt. Dadurch erweitere sich der Stempelpark flächenmäßig um rund 630 Quadratmeter.

Schilder aufgestellt

Zur Kompensierung der wegfallenden Parkplätze der Parktasche seien im Zuge der Straßenbausanierungsmaßnahme in den Jahren 2019/2020 entlang der Mannheimer Straße neue Parkplätze geschaffen worden, so die Stadt. Eine Beschilderung soll Verkehrsteilnehmer und Anwohner über den Rückbau informieren, die damit beauftragte Baufirma werde ab Anfang Februar mit den Rückbau- und Entsiegelungsarbeiten der Parktasche beginnen. Die Stadt weist auf Ausweichparkmöglichkeiten in der Mannheimer Straße und der Gartenstraße hin. scho