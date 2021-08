Parkhaus an der Boveristraße geplant

In Käfertal wird ein neues Parkhaus entstehen. „Wir haben jetzt die Baugenehmigung erhalten“, informierte Tobias Neldner, Projektleiter für das Turbinenwerk beim Projektentwickler Aurelis Real Estate Service GmbH, den Bezirksbeirat Käfertal. Die Fassade des Bauwerks, das an der Boveristraße entstehe, werde voll begrünt. Baubeginn soll im ersten Quartal 2022, Fertigstellung ein Jahr später sein. Das Parkhaus sei aber „exklusiv für Mieter“ des neuen Gewerbeparks, erklärte Neldner.

Vorgesehen sind 740 Stellplätze, davon 22 mit Lademöglichkeiten für Elektroautos, sowie 85 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Auf das Dach kommt eine Photovoltaikanlage, kündigte Neldner an. Zwischen der Straße Auf dem Sand und der Boveristraße wird es, wie Julia Cyrus vom Fachbereich Stadtplanung der Stadt ergänzte, eine neue, öffentliche Straße als Querung des nun „Turbinenpark“ genannten Geländes geben.

Bürohochhaus als „Wahrzeichen“

Die Vermarktung des 18 Hektar großen Areals zwischen Boveristraße und Auf dem Sand kommt nach seinen Worten „sehr gut voran“. Aurelis hatte das Gelände der Turbinenfabrik mit zahlreichen Backsteingebäuden aus der Gründerzeit, mehr als 100 Jahre industriell von BBC, ABB und schließlich General Electric (GE) genutzt, 2019 für 28 Millionen Euro gekauft. Die Stadt verzichtete auf ihr Vorkaufsrecht und regelte mit dem Unternehmen aus Eschborn vertraglich die Entwicklung des Areals. Darin ist festgeschrieben, dass das Gelände nur für Produktionsstätten, Büros oder Dienstleistungen genutzt werden soll. Dazu reißt der Projektentwickler nicht mehr benötigte alte Hallen ab, teilweise werden sie aber auch saniert.

Neu errichtet wird an der Kreuzung Auf dem Sand/Rollbühlstraße ein 61 Meter hoher Bürokomplex mit rund 13 000 Quadratmetern Mietfläche. „Das ist eine ideale Fläche und wird eine Landmark, vielleicht ein neues Wahrzeichen für Käfertal“, so Elmar Schütz, Leiter Development Region Mitte bei Aurelis Real Estate, im Bezirksbeirat. Vorgesehen sei es für bis zu 40 Mieter aus dem gewerblichen Bereich.

Bereits im August 2020 hatte der Ausschuss für Umwelt und Technik der Stadt mit großer Mehrheit dem städtebaulichen Rahmenplan zugestimmt, der den Bürokomplex vorsieht. Bei einem Architektenwettbewerb setzte sich Ende 2020 das Freiburger Architekturbüro Hetzel+Ortholf durch. Dieser Wettbewerbsentwurf, der ein 15-stöckiges Gebäude mit einer von viel Glas durchzogenen Fassade vorsah, „wird jetzt weiterentwickelt – das ist eine ganze Menge Feinarbeit mit Fachplanern, Statikern, Experten für Brandschutz“, sagte Schütz. Zum Baubeginn gab es keine Aussage.

Klar sei, das GE noch einige Jahre mit einer Wartungseinheit Teile des Areals nutze. Weitere Mieter sind derzeit, wie Neldner informierte, das Bauhaus mit Büros in den sanierten historischen Backsteingebäuden, ABB in Hallen und Büros,, eine Autovermietung, ein Schulungszentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes, eine MVV-Tochterfirma und ein Messebauer. Zudem gebe es derzeit Gespräche mit einigen sehr ernsthaften Interessenten, „wo ich Ihnen aber noch keinen Namen nennen kann“, so Neldner.