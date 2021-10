Offene Türen im wachsenden Stadtteil Käfertal

Beim Eröffnungswochenende stießen die Interessengemeinschaft (IG) Käfertaler Vereine, das Kulturhausteam, die zum Kulturhaus gehörenden Younity Family und die dem Haus seit Jahren verbundenen Künstler mit ihrem bunten Programm für Jung und Alt auf große Resonanz. Nach der offiziellen Eröffnung am Freitag feierten gut 100 Gäste bei der anschließenden Party mit DJ TinyTunes bis vier Uhr in der Nacht.

Am Samstag lockte ein „Tag der offenen Tür“ dann fast 500 Gäste. Bei Führungen durch die neugestalteten Räume präsentierte Elvira Eisen vom Kulturhausteam die vielfältigen Möglichkeiten des Kulturhauses als Ort für Soziokulturarbeit, Konzerte, Theater, Tanz, Orchester- und Chorproben, Tagungen, kleine Kongresse und Messen, Prüfungen, Feste, Versammlungen, Firmenevents und Privatveranstaltungen. Die Besucher bewunderten die neugestalteten, durchlichtdurchfluteten Räume. Anja Walter, die dem Kulturhaus schon seit ihrer Jugend „sehr verbunden“ ist, war begeistert: „Das neue Kulturhaus tut dem Stadtteil gut und wird hoffentlich auch in Zukunft rege genutzt.“

Durch das bunte Bühnenprogramm führten IG-Vorstandsmitglied Tim Eisen und Beirat Christian Lüttich mit interessanten Informationen zu den auftretenden Gruppen. Die Younity-Capoeiragruppe des Kulturhauses begeisterte mit atemberaubenden Showeinlagen und brachte mit ihrem afro-brasilianischen Kampftanz den Käfertalern die Copacabana ganz nah. Trainiert werden die drei- bis 75-Jährigen jeden Dienstag von 16 bis 21 Uhr und Donnerstag von 17 bis 20 Uhr im Raum der Younity Family im Kulturhaus II auf Franklin.

Anschließend hatte die Jugend der KG „Die Löwenjäger“ ihren ganz großen Auftritt. Beim Körperteil-Blues purzelten vier niedliche Löwenkids über die Bühne. Die Lästerschwestern der „Löwenjäger“, die 13jährige Chiara Belsanti und die zwölfjährige Lena Drogosch, machten ihrem Namen alle Ehre. Auf der Suche nach dem richtigen Job lästerten sie über den damit verbundenen Ärger und die viele Arbeit mit der Erkenntnis: „Ei, besser wäre mir Millionäre“.

Löwenjäger-Präsident Thomas Hamsch freute sich über die gute Gelegenheit, seinen Verein zu präsentieren. „Das ist besonders für die Kinder und Jugendlichen ganz wichtig“, sagte er. Karo Lindt, die Leiterin des Younity Chors, und Alex Mayr luden die Besucher ein zum gemeinsamen Singen. Der temperamentvolle Auftritt des Jugendensembles „Magic Drums“ des Trommelpalasts, begeisterte viele Zuhörer von Jung bis Alt. Viel Beifall gab es auch für die Ausschnitte aus der Revue „Back to life“ von Changes e.V. und den Auftritt des Chors. Rapper Okan, der musikalisch im Kulturhaus groß geworden ist und heute dort als Coach den Nachwuchs betreut, präsentierte geschriebene Rap-Songs. Kinder, die es ruhiger liebten, hatten Spaß bei der Lesung von Oliver Falkenberg aus seinem Buch „Die Abenteuer des jungen Prinzen“, organisiert vom Freundeskreis der Gottfried-Keller-Bücherei. Auf dem neu gestalteten Außengelände lud der SC Käfertal mit einer 5-Meter-Dartscheibe zum Wettschießen ein. Für das leibliche Wohl der vielen Gäste sorgten das Kulturhausteam und der HC Rheingold.

Bei der zweiten Kulturhausparty am Samstagabend feierten rund 100 Gäste mit IG-Vorstandsmitglied Martin Häffner und seiner Band „Poor Boys" bei Pop- und Rockmusik der letzten fünf Jahrzehnte. Auch am Sonntag konnten die Besucher, wie am Tag zuvor, die Ausstellung „Zeitenwende II" der WieART Künstlergruppe Rhein Neckar besichtigen mit Skulpturen, Drucken, Malerei und Schmuck.