Nicole Metzger singt Hildegard Knef

Das Käfertaler Kultur-Café startet mit einem großen Event in die neue Saison: Nicole Metzger singt am Sonntag, 17. Oktober, 17 Uhr, im Kulturhaus, Gartenstraße 8, Titel von Hildegard Knef (1925-2002). „Nicole Metzger versteckt sich dabei nicht hinter dem Original, sondern tritt ein in den Dialog mit der Knef und versucht mit dem außergewöhnlichen Klang ihrer Stimme, mit der Magie ihres musikalischen Ausdrucks, die Knef zu locken, zu erkunden, zu befreunden, zu entdecken“ – so die Ankündigung des Konzerts im Kulturhaus. Mit Metzger treten der Pianist Daniel Prandl, der Bassist Jens Loh und der Schlagzeuger Jean-Marc Robin auf. Der Eintritt kostet 12 Euro. red/lang

