Neujahrskonzert in Käfertaler Philippuskirche

Mannheim. Walzer und Musik zum Dreikönigsfest erklingen beim Neujahrskonzert in der Philippuskirche, Deidesheimer Straße 25, am Samstag, 7. Januar, um 11 Uhr. Unter Leitung von Marion Fürst musizieren die Sopranistin Corinna Langenbacher, der evangelische Kirchenchor Nußloch 1881, der Chor der MarkusLukasgemeinde Mannheim sowie der Nachbarschaftschor „Käfertal Süd meets Spinelli“, begleitet von Kazuko Uehara-Bischof am Klavier sowie ein Streichquartett mit Olga Nodel (Violine 1), Robert Plasberg (Violine 2), Angelika Schepke (Viola) und Jakob Schuetze (Violoncello). Im moderierten Konzert stehen neben den Strauß-Walzern Werke von Johann Sebastian Bach, Christoph Graupner und Clara Schumann auf dem Programm. Außerdem wird die Schriftstellerin Lea Ammertal eigene Gedichte rezitieren. Der Eintritt ist frei.

