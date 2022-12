Neue Schule ist schon zu klein

Die Franklin-Grundschule, die derzeit im neuen Stadtteil Franklin entsteht, erweist sich schon vor der Inbetriebnahme als zu klein. Das hat die Verwaltung im Bezirksbeirat Käfertal mitgeteilt. „Wir werden für voraussichtlich fünf Jahre einen Teil des Interimsgebäudes weiter nutzen müssen“, informierte Heike Fleischmann vom Fachbereich Bildung das Stadtteilgremium. Sie begründete das damit, dass sich „die Kinderzahl überproportional entwickelt“ habe –was aber Folgen für die kulturelle Arbeit im Stadtteil hat.

Den seit März 2021 laufenden Neubau der Ganztagsgrundschule, die Platz für bis zu 448 Kinder schaffen wird, haben die Architekten von LRO Lederer Ragnarsdóttir Oei aus Stuttgart entworfen. Einschließlich Sporthalle und Außenanlagen sind für ihn 33 Millionen Euro veranschlagt worden. Eigentlich sollte der Neubau die Interimslösung, die sich seit dem Schuljahr 2019/20 in den Räumen der ehemaligen Elementary School der Amerikaner etabliert hat, ablösen.

Kulturhaus II gekündigt

„Nach heutigem Stand“ so Fleischmann, sei der Neubau zum Schuljahr 2023/24 bezugsfertig. Die Stadt plant ihn bereits vierzügig, also mit bis zu vier Klassen pro Jahrgang. Dabei hat das Land zunächst nur eine Zweizügigkeit genehmigt, dann auf eine Dreizügigkeit erweitert wurde. Die Stadt geht laut Fleischmann aber davon aus, dass dauerhaft vier Klassen je Stufe – in der Summe 448 Schüler – benötigt werden. Hierfür gebe es im Neubau zwölf Klassenräumen, drei Differenzierungs- und zwei Mehrzweckräume sowie darüber hinaus aufgrund des Ganztagsbetriebs fünf weitere Räume. Zusätzlich stehe der Schule ein Mensacontainer zur Verfügung. Damit würden die Raumvorgaben des Landes „sogar übererfüllt“, sagte sie.

Allerdings erlebe man „ein stetiges Aufwachsen“ des Stadtteils und ein schnelleres Wachstum der Bevölkerung und insbesondere der Kinderzahlen, als das von anderen Neubaugebieten bekannt sei, erklärte die Vertreterin der Verwaltung. Derzeit gibt es allein neun erste und zweite Klassen. Daher werde das alte Gebäude der Amerikaner „temporär für zunächst fünf Jahre weiterhin schulisch genutzt werden“, so dass es in Franklin vorübergehende sogar eine sechszügige Schule gebe.

Das hat allerdings, so erfuhren die Bezirksbeiräte überrascht, Folgen für das Kulturhaus. Die Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine betreibt schon seit 2018 in dem früheren US-Schulgebäude, Eingang in Richtung Franklin-Klinik, das „Kulturhaus II“ mit dem „Younity Studio“, ein Mehrgenerationenprojekt mit Tonstudio, Konzertraum sowie Gesangs- und Tanzraum.

Hier proben zahlreiche Ensembles, wird mit Workshops und einem Mehrgenerationenchor soziokulturelle Arbeit für das Neubaugebiet und den gesamten Stadtteil geleistet. Wie Ute Mocker, die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine, mitteilte, wurde ihr Mietvertrag nicht verlängert. Er läuft zum Jahresende aus. Sie dürfe immerhin noch bis Mitte Januar bleiben und ausräumen, sagte sie. Dass hier Schulbetrieb stattfinden könne, vermag sich Mocker nicht vorzustellen. „Wir haben da provisorisch ein bisschen was gemacht, aber eigentlich sind die Räume so, wie die Amerikaner sie verlassen haben“, sagte sie. Sie hoffe, dass bei einem noch ausstehenden Gespräch mit der Stadt eine Lösung gefunden werde.

Das hofft auch der Bezirksbeirat. Nach einhelliger Einschätzung des Gremiums ist die personelle Ausstattung als auch auf die räumliche Situation der Schule „äußerst kritisch und für die Eltern schwer zu ertragen“, weshalb er das zum Thema machte. Von einer „Chaossituation“ sprach gar Bezirksbeirat Robert Hoffmann (Grüne), von „völlig unzureichenden Mitteln“ sein CDU-Kollege Christian Hötting. Als besonders problematisch schätzten Michael Mayer (CDU) und Rotraud Schmidt (Linke) die Betreuung in der Mittagspause ein.

Laut Heike Fleischmann hat die Stadt die Zahl der zusätzlich zu den (vom Land gezahlten) Lehrern, die Schulbetriebsmittel und die Sekretariatsstunden der Franklinschule schon „über dem üblichen rechnerischen Maß berechnet“, weil die Schülerzahl ja ständig steige. Während des Mittagessens unterstütze das den Schulen zur Verfügung gestellte Betreuungspersonal die Beschäftigten der Cateringfirma bei der Betreuung der Kinder. Seit dem Schuljahr 2021/22 gebe es von der Stadt für Ganztagsgrundschulen zusätzlich zu den Mitteln des Landes erstmals eine zusätzliche kommunale Mittagspausenförderung.

Ukraine-Kinder in den Jungbusch

Zudem nehme die Schule seit September an einem kommunalen Pilotprojekt teil, bei dem Fachkräfte der Stadtbibliothek und der Musikschule in der Mittagspause eingesetzt werden. Doch generell fehlten Fachkräfte für solche Aufgaben. „Das Problem trifft alle elf Ganztagsgrundschulen“, so Fleischmann. Zum Teil gehe man auf Mütter zu und frage sie, ob sie die Aufgabe übernehmen, ergänzte Schulleiter Oliver Gunter. „Das Problem ist, dass wir hier im Stadtteil noch keine Strukturen mit Vereinen haben, die anderswo teilweise Nachmittagsbetreuung machen“, erklärte er.

Die Stadträte Melanie Seidenglanz (SPD) und Chris Rihm (Grüne) erkundigten sich schließlich danach, ob die Franklinschule auch noch die Kinder der neuerdings im zu Franklin gehörenden Columusquartier einziehenden Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen müsse. „Da werden tausend Menschen kommen, und die bleiben mindestens zwei Jahre plus X“, so Rihm. Heike Fleischmann erklärte, dass die Gespräche dazu liefen, die Franklinschule aber nicht vorgesehen sei. Die Jungbuschschule habe sich bereiterklärt, zwei Klassen aufzunehmen. Was darüber hinaus passiert, blieb offen.