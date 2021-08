Neue Bisons im Käfertaler Wald

Zur Jahreshauptversammlung lud jetzt der Förderverein der Freunde des Karlsterns seine Mitglieder in den Bürgergarten des Bürgervereins in der Gartenstadt ein. Der Vorsitzende Wolfgang Katzmarek konnte unter den Anwesenden die Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek und die Stadträtin Andrea Safferling sowie Mitglieder aus den nördlichen Bezirksbeiräten begrüßen. Er erinnerte beim Totengedenken auch an Roland Weiß der 2006 zentraler Mitwirkender war beim Erhalt des Rotwildgeheges.

Erfreut zeigte sich Katzmarek in seinem Vorstandsbericht über die Mitgliederentwicklung. 338 Mitglieder ist der derzeitige Stand des rührigen Vereins, der sich auch nach außen stark präsentiert. 2020 erstmalig beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim. Der Vorsitzende berichtete von Veranstaltungen in den Jahren 2019 und Anfang 2020. Weitere Aktivitäten mussten coronabedingt abgesagt werden. In dieser Zeit hat der Vorstand regelmäßig im Internet auf der neugestalteten Homepage über die Aktivitäten des Vereins berichtet, so dass die Mitglieder auch in der Pandomiezeit über Aktuelles informiert waren.

Mehr Besucher

Bedingt durch die Pandemie nahm die Besucherzahl im Käfertaler Wald zu, was zur Folge hatte, dass der Müll im Wald ebenfalls zunahm. Die Karlsternfreunde haben Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose geschaffen, die alle handwerklichen Arbeiten in und um den Karlstern durchführen wie: Wartung und Erweiterung der Wildgehege, Bau von Unterständen und Schutzhütten, Unterhaltung und Pflege der Kneippanlage und des Trimmpfades. Hinzu kommen zweimal wöchentlich Mülltouren wobei montags ganztägig das Gelände am Grillplatz und andere Ablagerungsplätze gesäubert werden müssen.

Viel Beifall gab es für die Nachricht, dass 2021 zwei weitere Kälbchen im Bisongehege geboren wurden. Der 2017 neu erworbene Bisonbulle hat somit schon 11-mal für Nachwuchs gesorgt.

Der Kassenbericht, vorgetragen von Bernd Pakebusch, zeigte eine stabile Kassenlage des Vereins. Die satzungsgemäßen Neuwahlen wurden routiniert von Gabriele Katzmarek durchgeführt. Wolfgang Katzmarek, Alexander Manz (Stellvertreter). und Bernd Pakebusch wurde jeweils einstimmig gewählt.

Neu im Vorstand ist Margot Kleinfeld, die das Amt der Schriftführung von Albrecht Trunk übernommen hat der nun als Beisitzer fungiert. Auch Förster Marko Kratz ist neu im Beirat des Fördervereins sowie Kristina Menten – zuständig für neue Medien. schi