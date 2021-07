Naturnah und fächerübergreifend lernen

Nach einer zweiten intensiven Arbeitsphase ist der neu gestaltete Schulgarten der Käfertalschule mit einem Umtrunk und leckeren Häppchen von Schulsekretärin Alexandra Rebok gebührend gefeiert worden. Rektorin Christine Riedl und Gäste aus Wirtschaft und Medien besichtigten bei strahlendem Sonnenschein den Schulgarten der Grundschule, den Schüler und Lehrer im Februar dieses Jahres in Kooperation mit der GemüseAckerdemie begonnen hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf einem kleinen Teil der Schulwiese haben sie einen Gemüseacker eingerichtet, der von den Kindern zusammen mit den Lehrkräften und den Gartencoaches bepflanzt, gepflegt, gesät und bewässert wurde. „Die Früchte der fleißigen Schülerarbeit können hoffentlich am Ende des Jahres geerntet, gekocht, gegessen und vielleicht sogar vermarktet werden“, freute sich die Schulleiterin. Das Projekt soll sich in den ersten fünf Jahren entwickeln, so lange wird die Käfertalschule von der GemüseAckerdemie unterstützt. Danach soll das Projekt im Schulleben der Käfertalschule fest etabliert sein. Mädchen und Jungen der Klasse 2c von Lehrerin Anna Emrich werkelten noch fleißig im Rahmen des Projekts bei der zweiten Pflanzaktion zusammen mit den Coaches der GemüseAckerdemie auf ihrem Schulhof. „Das macht Spaß“ fanden Lina und Luana. Die Schaufeln, Gießkannen und eingetopfte Pflanzen hatten sie dazu vor sich gelegt und gestellt und dies war nicht nur symbolisch gemeint. Die Gerätschaften kommen tatsächlich zum Einsatz und es ist auch schon allerhand gepflanzt worden – im neuen Nutzgarten der Käfertalschule.

Gemüse viel frischer

Einige der Pflanzen kannten die Schüler auch schon vorher. „Aber wir haben auch viele neue Pflanzen kennengelernt“, erzählte Lina. Sie freute sich schon auf die Ernte. „Das Gemüse ist viel frischer, als wenn man es im Supermarkt kauft“, meinte Luan. Dank Sponsor Vonovia konnte der neue, zehnmal 20 Quadratmeter große Schulgarten angelegt werden und von dem gelungenen Ergebnis hat sich Regionalleiter Michael Plum jetzt persönlich überzeugt. „Das ist eine großartige Geschichte, dass Kinder, die nicht mehr wissen, wo das Gemüse herkommt, so an gesunde Ernährung herangeführt werden“, sagte er. Für den Schulgarten-Einsatz bedankte sich die Schulleiterin bei Schülern, Lehrern und den Coaches der GemüseAckerdemie: „Sie haben auch die Lehrer im Vorfeld gecoacht – per online, da wir damals wegen Corona noch nicht in der Schule waren.“

Die notwendige Vorarbeit hatte der Ehemann der Schulsekretärin, Alexander Rebok, erledigt und überhaupt engagierten sich an dem Schulgartenprojekt zahlreiche Unternehmen aus Mannheim und Umgebung mit finanziellen oder materiellen Spenden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Was noch fehlt, sind ein Gartenhäuschen und ein Brunnen“, sagte Riedl. Die notwendige Genehmigung habe die Stadt schon erteilt und auch die Kooperation mit der GemüseAckerdemie ermöglicht, dieses Jahr an noch zwei weiteren Schulen in Mannheim: an der Pfingstbergschule und der IGMH (Integrierte Gesamtschule Mannheim Herzogenried). „Das Projekt ist fächerübergreifend: In Mathe gibt es dazu Aufgaben und in Deutsch kleine Texte“, erläuterte die Rektorin.

Bei der zweiten Pflanzaktion halfen auch die Nachbarin von Lehrerin Emrich, Halgard Neuß, und Schulsozialarbeiterin Bianca Cessler mit. Auf den Beeten wurden erst Pflanzlinien gezogen und danach die Mais-Pflänzchen in Reih und Glied eingepflanzt.

Auch die vier Paprika-Pflänzchen, die Erstklässler Elmedin von zuhause mitgebracht hatte, fanden ihren Platz. Die Ernte aus dem Schulgarten werde in vollem Umfang verwertet, versicherte Riedl. Und vielleicht gibt es am Ende des Jahres sogar noch ein Erntefest, zumal das diesjährige Schulfest wegen Corona ausfallen musste.