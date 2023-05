Mocàbo feiert 20. Geburtstag im Trommelpalast

Käfertal. Die Band mocábo feiert ihren 20. Geburtstag: mit einem Konzert im Trommelpalast (Turbinenstr. 1-3). Am Freitag, 5. Mai, heißt es dort „The Voices of mocábo“ – mit mediterranem und karibischem Sound und guter Laune. Dabei sind frühere und aktuelle Sängerinnen und Sänger, die gemeinsam mit mocábo Songs aus 20 Jahren Bandgeschichte zeigen, wie Cris Cosmo, Juliana Blumenschein, Jutta Gückl, Hans Ehrenpreis oder Lisbania Perez. Als weiteren Gast ist Joachim „Jo“ Karg aus der mocábo-Ur-Besetzung am Bass. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr). Der Eintritt kostet 18 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1