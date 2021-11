Mannheim-Käfertal: Grundschüler vom Handball-Aktionstag begeistert

„Handball statt Pauken in der Käfertalschule“ - so betiteln Anna Emrich, Kerstin Kuhn und Daniel Junker ihren Bericht vom ersten Aktionstag, den die Käfertalschule gemeinsam mit dem SC Käfertal veranstaltet hat. Ziel der von den Handballverbänden initiierten Aktion: Den Kindern die Freude am Bewegungs- und Mannschaftssport nahe bringen. Anna Emrich, Klassenlehrerin der 3c, bildete mit Kuhn und Junker das Organisationsteam, das den deutschlandweiten Grundschulaktionstag der regionalen Handballverbände vor Ort ausrichtete. Die Kinder der zweiten und dritten Klassendankten es ihnen mit Riesen-Begeisterung für den Handballsport

Auf Grund der Pandemie konnte im letzten Jahr diese Aktion nicht durchgeführt werden, so dass für dieses Jahr insgesamt sieben Klassen der Klassenstufe zwei und drei mit großer Vorfreude der Aktion entgegenfieberten. Den Klassenlehrerinnen war freigestellt, ob sie an der Aktion mit ihren Klassen teilnehmen, umso mehr freute sich das Organisationsteam, dass alle Klassen an der Aktion teilnehmen wollten.

Aus organisatorischen Gründen einigten sich die Schule und der Verein schnell, die Aktion auf einen zweiten Freitag auszuweiten, damit alle Kinder der entsprechenden Jahrgangsstufe die Chance hatten daran teilzunehmen. Die Handball-”Schulstunde” wurde so gestaltet, dass alle Kinder immer in Bewegung waren und sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, herausfordernde Übungen und der Spaß am Teamsport im Mittelpunkt stand.

Die Kinder und Lehrerinnen waren voll bei der Sache. Selbst Anna Emrich ließ es sich nicht nehmen beim abschließenden Staffellauf ihrer Klasse teilzunehmen und die Kinder durch ihre Gelenkigkeit beim Krabbeln unter der Bank zu beeindrucken. Auch die Schulleiterin Christine Riedl zeigte sich überzeugt und überredete die Handballtrainer, den ersten Aktionstag für eine vierte Klasse zu verlängern. Kinder, Lehrerinnen und Trainer waren nach dem ersten Tag überzeugt, dass die Aktion im nächsten Jahr wiederholt werden sollte.