Magische Elfenmission

Rappelvoll war das Kulturhaus Käfertal, die Familien saßen mit Popcorn und Getränken in den Reihen, man hätte meinen können, der Super Bowl findet statt. Die Vorfreude auf die Premiere der „Magischen Elfenmission“ mit Zauberer Linus Faber konnte man dem Publikum anmerken. Den ganzen Sommer lang hat Faber in Kooperation mit Eberhard Riese, dem Vorsitzenden des Magischen Zirkels Deutschland und einem Team von zehn Leuten die Show vorbereitet.

Die Geschichte hinter der Zaubershow ist schnell erzählt, denn die Tricks stehen im Vordergrund: Der Weihnachtsmann bleibt mit seinem Schlitten in einem Schneesturm stecken. Er wohnt in einem netten Häuschen mit der Adresse „Am Nordpol 24“. Dort wartet der neue Oberelf, der schon einmal die Weihnachtsvorbereitungen in die Gänge bringen darf. Doch es gibt ein weiteres Problem, das goldene Buch vom Weihnachtsmann ist verschwunden, und hier schreibt er doch die Wünsche der Kinder hinein, wie soll denn nun der Oberelf wissen, wer was bekommt? Doch der Elf hat eine entscheidende Fähigkeit, man kann es sich schon fast denken: Er kann zaubern. Faber betritt, ausgestattet mit spitzen Ohren, im Schlafanzug die Bühne, verschwindet kurz hinter der Bettdecke und zack, trägt er das maßgeschneiderte Elfenkostüm.

Die Kulisse, das Häuschen des Weihnachtsmannes, ist ein liebevoll gestaltetes, schneebedecktes Holzhäuschen. Zuerst einmal hat der Elf Hunger und bereitet sich Spaghetti mit Ahornsirup zu, denn dieser ist die „Grundnahrung“ der Elfen. Dabei erzählt er dem Publikum seine Geschichte. Erstaunlicherweise ist er schon über 400 Jahre alt. „Ich habe von einem Rentier die Einladung zur Elfenschule überbracht bekommen. Dann habe ich meinen Abschluss zum Helferelf gemacht.“ Trieben die Schüler zu viel Schabernack, mussten sie den Schlitten des Weihnachtsmannes putzen. „Ich war Klassenbester und wurde zum Oberelf befördert“, verkündet er stolz.

Bevor er sich auf die Suche nach dem goldenen Buch begibt, bittet er zwei Kinder auf die Bühne, die ihm beim Plätzchenbacken helfen dürfen. Und hier beginnt die Show, denn alles, was gebraucht wird, zaubert Faber wie aus dem Nichts herbei, sogar gigantische Kochlöffel und Schneebesen. Als die Plätzchen am Ende verbrannt aus dem Ofen kommen, werden sie mit Elfenstaub perfekt gemacht.

Zauberkiste als Kulisse

Die Kulisse entpuppt sich als eine Art Zauberkiste, hier tauschen Rentier Rudolf und Schneemann Oskar auf verblüffende Weise die Plätze, und beim Wäschewaschen kommen die bunt durcheinander liegenden Socken plötzlich farblich sortiert an der Leine aus dem Wäschesack. Weiße Tücher fangen an, auf eine Melodie zu tanzen. Nicht nur die Kinder klatschen begeistert bei jedem neuen, unerklärlichen Trick. Am Ende erfüllt der Oberelf anhand einer Wunschmaschine drei Kinderwünsche, und siehe da, es tut sich etwas.

Linus Faber war nach der Premiere äußerst zufrieden. „Vor allem war es ein tolles Gefühl, die Show nach so langer Vorbereitungszeit endlich auf die Bühne zu bringen. In diesem Projekt steckt viel Arbeit und Herzblut“, so der Zauberer. „Auch die Reaktionen, vor allem die der Kinder, haben mir gezeigt, dass mein Team und ich alles richtig gemacht haben. Und ganz ehrlich: Es hat mir mindestens doppelt so viel Spaß gemacht wie allen anderen!“ Nun freut sich Faber, mit seiner Show auf Tour zu gehen.