Lkw fährt Straßenlaterne in Käfertal um - Oberleitung der rnv tangiert

Mannheim. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall im Bereich der ABB-Brücke verursacht. Nach Polizeiangaben war der Mann auf der Straße Auf dem Sand, an der Kreuzung zur Rollbühlstraße Fahrer mit seinem Fahrzeuggespann mit einer Straßenlaterne kollidiert. Der Fahrer war in Richtung Innenstadt unterwegs, als er die Engstelle an der ABB-Brücke passieren wollte.

Offenbar aufgrund des zu breiten Gespanns setzte der 49-Jährige mit seinem Fahrzeug zurück und kollidierte dabei mit einer im Bereich der Bushaltestelle Käfertal-Süd stehenden Straßenlaterne.

Die Straßenlaterne wurde durch den Zusammenstoß beschädigt und auf die im Straßenbereich verlaufende Oberleitung der rnv gedrückt. Straßenbahnen konnten die Unfallstelle somit nicht länger passieren, wodurch der schienengebundene Personennahverkehr in dem Bereich, bis zur Bergung der Straßenlaterne, vollständig zum Erliegen kam.

Der hierdurch entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen kam es zwischenzeitlich zu Beeinträchtigungen des innerstädtischen Verkehrs.