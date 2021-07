Les Primitifs im Trommelpalast

Im Trommelpalast Mannheim e.V. in der Turbinenstraße 1-3 in Käfertal gastieren am Freitag, 9. Juli, 20 Uhr Les Primitifs. Les primitifs erzählen instrumental von den menschlichen Begierden und Leidenschaften. Es gibt in der Tat nicht viele Ensembles, die man ruhigen Gewissens in so ziemlich jedes Ambiente zum Konzert bitten könnte, schreibt dazu der Veranstalter: „Diese famosen Musiker würden in der Altstadt von Montevideo ebenso bestehen wie im Hafenviertel von Marseille, in New Orleans genauso wie in Prag.“ Einlass ist ab 19:30 Uhr, der Eintritt beträgt zwölf Euro. Die Besucherzahl ist begrenzt, Sitzplätze werden zugewiesen. aph

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1